Tot 20.000 euro subsidie voor klimaatprojecten Ewoud Meeusen

25 november 2019

10u54 0 Schoten Nog tot 1 december kan je jouw klimaatidee indienen bij het Schotens gemeentebestuur. De geselecteerde projecten maken kans op een subsidie tot 20.000 euro. Met het klimaatkapitaal wil de gemeente ook de inwoners betrekken: “We willen ideeën van algemeen belang met een duurzaam effect op lange termijn zeker een kans geven”, vertelt schepen van milieu en duurzaamheid Walter Brat (N-VA).

De gemeente Schoten wil ook klimaatprojecten van inwoners een plaats geven in zijn ambitieus klimaatplan. Op die manier wil het gemeentebestuur de CO2-uitstoot terugdringen en de gemeente weerbaar maken tegen de effecten van de klimaatverandering. Tot zondag 1 december kunnen Schotenaren ideeën indienen die een langdurige impact hebben op de biodiversiteit, de luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit of milieuvriendelijke energie.

De selectieprocedure

In december worden alle ideeën bekeken. Wiens klimaatproject in aanmerking komt, krijgt tot 1 april 2020 om het verder uit te werken, te budgetteren en te verfijnen met steun van experts. De definitieve projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury die aandacht zal geven aan de milieu-impact, samenwerkingen en haalbaarheid. Ook de Schotenaren kunnen stemmen op hun favoriet project via een online poll. In juni 2020 worden de winnaars bekend gemaakt.