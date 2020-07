Tony Gram dient klacht in tegen dochter Mireille om dubieuze verkoop van villa in Schoten terug te draaien Toon Verheijen

14 juli 2020

08u59 0 Schoten De saga rond de verkochte villa van Mireille Gram gaat verder. Haar vader Tony, grote man van het rugzakkenmerk Kipling, heeft volgens Het Nieuwsblad immers klacht ingediend bij de onderzoeksrechter om de verkoop van de villa alsnog tegen te gaan.



Mireille Gram (54) probeerde in 2015 haar tweelingdochters te vermoorden en kreeg daarvoor later een gevangenisstraf van vier jaar. Ze had of heeft ook een relatie met Mohamed El K. Die laatste is ook geen onbesproken figuur en zat al eens een elf jaar lange celstraf uit voor doodslag. Nu bleek onlangs dat de villa van Mireille Gram voor een ‘habbekrats’ werd verkocht.

De kopers betaalden immers maar 875.000 euro voor een villa van 1,4 miljoen euro. Een verkoop die vanuit de gevangenis gebeurde. Volgens vader Tony Gram gebeurde dat onder druk van Mo. Die laatste ontkende dat nog eind juni in deze krant. “Ik garandeer: alle papieren zijn in orde. Er ging in de gevangenis ook een notaris langs bij Mireille. Zij heeft met die verkoop haar vader willen treffen. Hij moet van mij niets weten en het steekt bij hem dat zijn dochter me dure cadeaus geeft.” Mo verkocht later ook nog een aantal meubels en dergelijke uit de villa. Ook daarvoor diende Tony Gram al een klacht in.

Nu is er dus een nieuwe officiële klacht bij de onderzoeksrechter door Tony Gram ingediend die daardoor verplicht is de zaak te onderzoeken. Zijn advocaat Walter Damen was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

