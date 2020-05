Tom Van Grieken wordt voor het eerst vader mvdb

19 mei 2020

10u25

Bron: Dag Allemaal 16 Schoten Tom Van Grieken wordt binnen enkele maanden voor het eerst papa. Dat heeft de Vlaams Belang-voorzitter (33) bekendgemaakt in een gesprek met Dag Allemaal. Als alles goed gaat, bevalt zijn Nederlandse echtgenote Félice (28) in september van hun eerste kindje, een jongen.

De ouders in spe zijn vorig jaar in september in intieme kring in het huwelijk gestapt. De twee zijn volop bezig met het inrichten van de kinderkamer.

Als Van Griekens vrouw op controle gaat bij de gynaecoloog, kan de Schotenaar er in deze coronatijden niet bij zijn. Hij wacht dan braaf in de auto en krijgt achteraf op de telefoon van zijn echtgenote een filmpje te zien waarin de echo van het kloppend hartje is te horen. Van Grieken is er gerust in dat hij zijn drukke politieke agenda zal kunnen combineren met een baby in huis.