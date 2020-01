Tickets concert ‘Astemblief’ van 50-jarige Schotense boysband Perfavore vliegen de deur uit emz

18u29 0 Schoten De ‘oudste boysband van Schoten’ Perfavore bestaat vijftig jaar. Dat viert het kwartet met drie concerten ‘Astemblief’ op 7, 8 en 9 februari. Zingen in het Antwerps blijkt een succesformule te zijn, want al meer dan 1.100 Schotenaren bestelden hun tickets.

Al vijftig jaar lang staan Karel, Jef, John en Ignace samen op de planken. De Schotense boysband ‘Perfavore’ zingt in het Antwerps, wat naar eigen zeggen hun ‘moedertaal’ is. “Kleine liedjes, groot sentiment, maar altijd vanuit het hart met volle borst”, klinkt het. Het mannelijk kwartet wil meer zijn dan muzikanten alleen: “Als er zoiets bestaat als sociaal weefsel in ons schoon dorp, dan probeert ‘Perfavore’ de volledige pot lijm te zijn.” Al die elementen zorgen ervoor dat ‘Perfavore’ enorm veel succes heeft. De drie shows, die een terug- en vooruitblik bieden, zijn nagenoeg uitverkocht.

Wie toch nog een ticket wil bemachtigen voor een voorstelling van ‘Astemblief’ in cultuurcentrum De Kakelaer, kan dat via www.ccschoten.be/programma.