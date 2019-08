Ten laatste begin 2020 voetgangersbrug aan Sas 6 Toon Verheijen

16 augustus 2019

15u40 3 Schoten De gemeente Schoten en de Vlaamse Waterweg werken verder aan het dossier van een voetgangersbrug ter hoogte van Sas 6. De gemeente is volop bezig met de opmaak van het bestek waarna er een aannemer kan aangesteld worden. Mogelijk zal de brug er eind 2019 of begin 2020 dan definitief staan.

Enkele maanden geleden protesteerden buurtbewoners van de wijkvereniging De Zwaan in Schoten tegen het plots afsluiten van Sas 6 door de Vlaamse Waterweg. Heel wat inwoners van aanpalende straten in Schoten (en Sint-Job) gebruikten het sas immers om aan de overkant van de Vaart te geraken.

Er werd in april snel een oplossing beloofd in de vorm van een voetgangersbrug over de Vaart, maar die ligt er nog niet. “We zijn volop bezig met het dossier”, zegt schepen Wouter Rombouts (N-VA). “We hopen het zo snel mogelijk rond te hebben zodat het ook de gemeenteraad kan passeren en we de werken kunnen aanvatten. Mogelijk zal dat nog eind dit jaar of ten laatste begin volgend jaar zijn.” Het zal een stalen brug worden. Eventuele betonwerken worden door de Vlaamse Waterweg voor haar rekening genomen.