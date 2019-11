Tanzaniaanse delegatie verzustert met Schotens koor in gospelconcert: “Een en al energie!” Ewoud Meeusen

23 november 2019

Schoten Vrijdagavond barstte een gospelsfeer los in de Heilig Hart-concertkerk. Samen met het Schotens koor 'Cantiamo' bracht het vijftienkoppig Tanzaniaanse 'Agape Makao Choir' een benefietconcert 'Colours of Gospel'. De opbrengst gaat naar het weeshuis Samaritan Village in Arusha. De verbondenheid tussen de twee koorgroepen is sterk: "Een broederschap tussen blank en zwart", vertelt bezieler en dirigent Werner Van Acker.

Na 3 jaar oeverloze inspanning geleverd te hebben, slagen Werner Van Acker (54) en Greta Ferket (64) erin een gospelkoor uit Tanzania samen te brengen met hun Belgische tegenhanger ‘Cantiamo’ uit Schoten. Dat resulteert in een wonderlijk samenspel van ingetogen vredesliederen tot energieke, hoopvolle gospelsongs. En dat voor een bomvolle kerk.

Krachtige dynamiek

Gekleed in rode jurken met een sjaal in de Tanzaniaanse kleuren, brengen de zangeressen van ‘Agape Makao Choir’ vol passie en vuur liederen in het Swahili. Wanneer het 70-koppige ‘Cantiamo’ in samenzang treedt met het Tanzaniaanse koor, ontstaat er een krachtige dynamiek. Met vredesliederen en -gedichten wil het benefietconcert een boodschap van wereldvrede uitdragen. Het indrukwekkende gebeuren inclusief kaarsjes en gekleurde zakdoeken, sluit af met ‘Let’s Sing Amen’. Daarbij bewegen de enthousiaste koorleden zich doorheen het publiek, met een rechtstaande menigte tot gevolg.

Tanzaniaanse soul

De Tanzaniaanse zangeressen en muzikanten zorgden voor een energieke Afro-toets: “Ze komen allemaal uit eenvoudige landbouwgezinnen. Hun stem is heel authentiek. Tanzaniaanse gospel is één brok energie en soul”, legt dirigent Werner uit. De opbrengst van de benefietactie wordt geïnvesteerd in het weeshuis van Arusha: “Het is een droom om onze kinderen een toekomst te geven”, vertelt Tanzaniaans projectcoördinator Joshua Tadeo Kumbi (42).

Verknocht aan de Serengeti

In 2014 ontmoette Greta de safarichauffeur Joshua in Tanzania. Toen Joshua voor de tweede keer naar België afzakte in 2016, stootte hij toevallig op Werner in QUICK COPY in Schoten. Dan kwam de bal aan het rollen. Werner bezocht samen met Joshua de uitgestrekte savannes van Tanzania. In het geboortedorp van de safarichauffeur onderging de zanger-dirigent een openbaring. Op twintig kilometer van het Nationaal Park Serengeti zong het ‘Makao Agape Choir’ een levendige performance in haar dorpskerkje.

Daar groeide het idee om het Tanzaniaans koor uit te nodigen naar België om haar rijke Afro-tradities en cultuur delen. De opzet was simpel, maar het bleek geen makkelijke onderneming: “Sommige koorleden waren nog nooit uit hun dorp weggeweest, laat staan dat ze een identiteitskaart hadden”, vertelt Sandra Lauryssen, PR-verantwoordelijke van ‘Cantiamo’. Joshua moest zijn dorpsgenoten een jaar als profeet lang overtuigen: “Toen hij voor de eerste keer de reis naar Europa voorstelde, dachten de Tanzanianen dat hij een zonneslag had”, lacht Werner.

Fort van Europa

In 2018 startten Greta en Werner de voorbereidingen. De grootste hindernis bleek het verkrijgen van de Visa. Na meer dan een jaar administratief lobby-werk lukte het om alle nodige formaliteiten in orde te brengen: “Er zijn meer dan zeven mirakels nodig geweest. Het fort Europa heeft gesloten barelen, hekken met 4 hangsloten, bijna zelfs met stroom erop”, vertelt Werner. Eind september volgde het bevrijdende nieuws: de groep mocht naar Schoten vertrekken, waar ze tien dagen lang in gastgezinnen verblijven.

Al die inspanningen waren meer dan de moeite waard. Na de voorstelling kunnen de Afrikaanse zangers en muzikanten niet veel meer uitbrengen dan ‘schitterend’ en ‘fantastisch’. Ook het publiek is fan van de Tanzaniaans-Belgische coproductie: “Net als vanavond verwachten we ook zaterdagavond en zondagnamiddag een volle kerk”, besluit Werner.