Stier gestolen uit weiland in Schoten Toon Verheijen

30 juli 2019

09u20 44 Schoten De Ekerse landbouwer Erik Dierckxsens heeft aangifte gedaan bij de politie omdat uit zijn weide in de Borgeindstraat in Schoten een stier gestolen zou zijn. Het gaat om een dikbil-dekstier van ruim 500 kilogram. Dat meldt Gazet van Antwerpen en de politie bevestigt het verhaal. De politie heeft een pv opgesteld.

De dikbilstier van 2,5 jaar stond in een weide aan de Borgeindstraat in Schoten samen met enkele andere runderen. Toen landbouwer Erik Dierckxsens vorige vrijdag naar zijn weide ging kijken, bleek de stier verdwenen. “Er is inderdaad aangifte gedaan van de diefstal van een stier”, bevestigt Kristel Wouters van de politie Schoten. “We hebben een proces-verbaal opgesteld voor diefstal omdat er wel aanwijzingen zijn. Moest het dier gewoon gaan lopen zijn, was die waarschijnlijk al wel door iemand gesignaleerd. Onze mensen onderzoek de zaak.”

Volgens de landbouwer zijn er duidelijk sporen van een aanhangwagen en is de omheining losgemaakt en weer terug vastgemaakt.