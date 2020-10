Staking bij Milcobel duurt voort: “Personeel heeft eisen op papier gezet en dinsdag nieuwe onderhandelingen” Toon Verheijen

05 oktober 2020

14u52 3 Schoten Het personeel van ‘melkfabriek’ Milcobel blijft nog zeker tot morgennamiddag staken, nadat er Het personeel van ‘melkfabriek’ Milcobel blijft nog zeker tot morgennamiddag staken, nadat er vorige week onvrede bestond over onder meer de afscheidspremie voor het personeel . De werknemers en de vakbonden kregen maandag van de directie te horen dat er dinsdag opnieuw onderhandeld kan worden. Tot dan blijven de poorten gesloten. De 300 ton melk die uiterlijk maandag moest afgevuld worden, is goed voor de vuilnisbak.

Begin september kondigde de directie van Milcobel aan dat het de intentie had om de fabriek in Schoten volledig te sluiten. Daardoor zouden 167 mensen hun baan verliezen. Het nieuws kwam ontzettend hard aan in de melkfabriek, maar het personeel bleef wel aan het werk. Tot er eind vorige week een voorstel tot sociaal plan kwam met daarin onder meer een afscheidspremie. Die bedroeg volgens bepaalde bronnen zo’n 8.000 euro voor mensen die er veertig jaar gewerkt hebben. En dat schoot bij zowat elk personeelslid in het verkeerde keelgat waarop de poorten toegingen.

Kier

Maandag werd er een personeelsvergadering gehouden, maar niet eentje die de directie verwacht had. De bedoeling was dat het personeel een toelichting zou krijgen en dat er gepraat zou kunnen worden. “Maar de mensen voelden aan dat het niets zou worden en dat het zou uitdraaien op geroep en daarom heeft het personeel gewoon een brief afgegeven met daarop nog eens de eisen", zegt Yvan De Jonge van ABVV. “Daarna hebben ze een ‘erehaag’ gevormd voor de directie en hebben ze hen een ‘applaus' gegeven. De directie heeft in elk geval te kennen gegeven dat de vakbonden dinsdag weer aan de onderhandelingstafel verwacht worden. De belangrijkste eis is in elk geval duidelijk: er moet een significante verhoging van de afscheidspremie komen.”

300 ton melk

Ondertussen blijven de poorten van het bedrijf onherroepelijk gesloten. Sommige personeelsleden gaan wel regelmatig nog op ronde door het bedrijf om te zien of er geen problemen zijn in de fabriek zoals afgelopen weekend een lekkende compressor. De 300 ton melk die in de silo’s zit, zal vernietigd moeten worden want de uiterst afvuldatum was maandag. “We hadden dan ook verwacht dat de directie vrijdag nog het signaal had gegeven dat er opnieuw onderhandeld zou kunnen worden, maar dat gebeurde niet”, klinkt het. “Blijkbaar komen er ook nog regelmatig vrachtwagens toe om te leveren. Vreemd allemaal.”

Milcobel wil tot 26 maart van volgend jaar blijven produceren, waarbij tot 27 november iedereen zou blijven werken en daarna een afbouwscenario ingaat.