Specerijenzout Evlier erkend als streekproduct Ewoud Meeusen

03 december 2019

13u42 0 Schoten Dinsdag erkende het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) het specerijenzout van Evlier uit Schoten met label van streekproduct. De kruidenmengeling is een authentiek familierecept dat dateert uit 1958. Het bedrijf is dan ook bijzonder trots op de erkenning: “Ons kruidenzout is een voorbeeld van geschiedenis én traditie”, zegt General Manager Christophe Van Schependom.

VLAM selecteerde dinsdag elf lokale lekkernijen om het label van streekproduct toe te kennen. Ook het specerijenzout van Evlier kreeg die eer. Het flesje is een unieke mix van zout, peper, nootmuskaat en een mengsel van andere kruiden. Dankzij de haven van Antwerpen kan het familiebedrijf de beste kruiden aanvoeren: hun muskaatnoten en peperbollen komen beide uit Indonesië.

Eigen maalderij

In de fabriek aan de Zaatstraat in Schoten worden die basisstoffen verwerkt. Evlier is een van de weinige kruidenspecialisten die nog een eigen maalderij hebben voor specerijenzout: “De hele muskaatnoten worden hier op traditionele wijze geplet, tot poeder gebracht en gezeefd. De peper wordt gemalen met een steenmolen. De gemalen en geraspte kruiden zweten uit in de opslagplaats alvorens ze gemengd worden. Dat heeft een grote impact op het visuele aspect en de smaak”, legt Christophe uit.

Lange traditie

Christophe Van Schependom is samen met Marc Van Lier de derde generatie die het specerijenzout van Evlier produceert in Schoten. Het kruidenbedrijf werd in 1947 opgericht door hun grootvaders en verkopers Emiel Van Lier en Florent Van Schependom samen met producent Maurice Senecaut. In 1958 bracht de drie kruidenspecialisten het specerijenzout op de markt voor slagers en de huisvrouw. Ondertussen produceert Evlier al verschillende decennia lang op ambachtelijke en authentieke wijze zijn specerijenzout voor de lokale bevolking. Op die manier voldoet het product voor VLAM aan de belangrijkste criteria om het label ‘streekproduct’ te krijgen.

Vandaag is de unieke specerijenmengeling niet meer weg te denken uit de slagerijen, winkels en huiskeukens. Vooral bij varkensvlees of de befaamde “pistolet met gekapt” zorgt het Antwerpse specerijenzout voor een extra smaaktoets: “We zijn trots dat een klein potje kruidenzout al verschillende generaties lang mensen samenbrengt om te genieten van heerlijke en authentieke momenten”, besluit Christophe.