Sp.a Schoten zamelt winterjassen in voor kinderen op Werelddag tegen Armoede emz

13 oktober 2020

00u04 13 Schoten Sp.a Schoten grijpt de ‘Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede’ op zaterdag 17 oktober aan om kinderarmoede aan te vechten. De politieke partij houdt in dat kader een inzamelactie van jassen voor kinderen op de Schotense zaterdagmarkt. “We laten geen enkel kind in de kou staan”, aldus Kurt Vermeiren, gemeenteraadslid voor sp.a Schoten. De jassen worden bezorgd aan het Begeleidingshuis Juno in Schoten.

Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat tien procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Schoten opgroeit in een kansarm gezin. Ook de Vlaamse Armoedebarometer kleurt dieprood. “In 286 van de 300 gemeenten is het armoederisico de voorbije jaren hetzelfde gebleven of gestegen. 1 op 7 kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede. Dat zijn onaanvaardbare cijfers voor een welvarende regio als de onze”, zegt Vermeiren.

Warme winter tegemoet

“Daarom voeren we op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, dan ook actie om deze kinderarmoedeproblematiek aan te kaarten”, vervolgt Vermeiren. “Mensen zullen de kans krijgen om te luisteren naar pakkende getuigenissen van mensen die in armoede leven. Via QR-codes ter plaatse en op flyers laten we getuigenissen horen en zien van een kind, een leerkracht, alleenstaande mama en medewerker van voedselbedeling”, aldus Stephanie Vanden Eede, ondervoorzitter van sp.a Schoten.

Tegelijkertijd organiseert de lokale partij een inzamelactie van winterjassen. “Zo kunnen de kinderen in onze gemeente een warme winter tegemoet gaan”, vertelt Vanden Eede. Sp.a Schoten haalt eveneens jassen op bij mensen die niet op de zaterdagmarkt geraken, maar wel een jas willen doneren.

De actie vindt plaats op zaterdag 17 oktober van 9 tot 12 uur aan het begin van de zaterdagmarkt te Schoten in de Gelmelenstraat aan het oude politiekantoor.