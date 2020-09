Sp.a Schoten vindt dat bestuur te weinig investeert in sociale woningen, schepen huisvesting weerlegt dat: “We zijn goed bezig” emz

17 september 2020

20u59 4 Schoten Tegen 2025 moet de gemeente Schoten volgens het Bindend Sociaal Objectief (BSO) van Wonen Vlaanderen 287 nieuwe sociale woningen voorzien. Sp.a Schoten vindt dat het bestuur te weinig inspanningen levert om dat te halen. Daarop reageert schepen voor Huisvesting Paul De Swaef (N-VA) dat de gemeente wél op de goede weg is. “Met de nieuwe projecten zullen we op ongeveer 270 sociale woningen komen”, zegt hij.

In 2009 legde Vlaanderen iedere gemeente een BSO op om het sociaal woonaanbod versneld uit te breiden en geografisch te spreiden. Na een nulmeting in 2008 betekende dat voor de gemeente Schoten 287 nieuwe woningen tegen 2025. Zopas gaf Wonen Vlaanderen haar meest recente cijfers vrij. Momenteel heeft Schoten 113 woonsten of 38 procent vervolledigd. “Met wat nog gepland staat, zit het bestuur aan 55 procent. Het gemeentebestuur volgt zo het opgelegde groeipad niet”, klinkt het bij sp.a Schoten.

Strijd tegen armoede

Dat betreurt sp.a Schoten. Volgens de oppositiepartij is de sociale woningnood immers groot. Daarvan getuigen de lange wachtrijen in Schoten en Vlaanderen in het algemeen. De socialisten hopen dat de sociale woningnood snel weggewerkt wordt. De oplossing is volgens sp.a Schoten eenvoudig. “Investeer in de bouw van sociale woningen”, zegt Kurt Vermeiren, gemeenteraadslid en bestuurslid voor de lokale partij.

De partij wijst erop dat dat ook in tijden van corona belangrijk is. “Een sociale woning maakt een wereld van verschil in de strijd tegen armoede. Bovendien stimuleer je met deze investering de bouwsector en draag je bij aan het klimaat door energiezuinige woningen af te leveren. Investeren in de sociale huurmarkt is dus investeren in onze economie, ons klimaat en in de welvaart van morgen. Zowel Vlaanderen als ons gemeentebestuur laten dit voorlopig na”, aldus Stephanie Vanden Eede, ondervoorzitter van sp.a Schoten.

Zes projecten

Dat betwist schepen voor Huisvesting Paul De Swaef. “We zijn aan een inhaalmanoeuvre bezig. 113 woningen zijn al gerealiseerd. Met de drie projecten in bouwfase komen daar nog 45 bij.” Zo komt de gemeente met 158 woningen aan 55 procent van het BSO. “Maar we zijn ook nog bezig met zes andere projecten. Daarvan zijn de plannen al besproken. Dan zullen we op ongeveer 270 woningen komen. Op termijn komen we dus heel dicht tegen het BSO. Ik denk dat we goed bezig zijn. Dat komt ook door de schitterende samenwerking met andere huisvestingsorganisaties”, aldus De Swaef.