Sociale kruidenier vangt tijdelijke sluiting op met supermarktbons: “We hopen dat het gemeentebestuur

ons wil bijstaan” emz

02 april 2020

15u54 2 Schoten De sociale kruidenier Appel & Ei in Schoten zal haar 116 klanten minstens de komende zes weken ondersteunen met aankoopbons voor Colruyt. Daarnaast kunnen de gezinnen iedere dag terecht bij de Schotense bakkers voor een brood aan een halve euro.

Door de coronacrisis voelde ook de Schotense sociale kruidenier Appel & Ei zich genoodzaakt de deuren op donderdag 19 maart te sluiten. Het bestuur bleef echter niet bij de pakken zitten. “Onze aankoopploeg opperde het idee van bons om aankopen te doen in supermarkten. We besloten iedere klant per twee weken een bon te geven. Wie bijvoorbeeld normaal gezien per week een budget van 17 euro heeft om bij ons te kopen, zal nu per twee weken een kortingsbon ter waarde van 17 euro krijgen.”

“Met deze bonnen kan enkel voeding en non-alcoholische dranken gekocht worden”, klinkt het bij het bestuur. “Voorlopig beschikken we al over bonnen voor de komende zes weken. Dat kost ons wel 8.400 euro. We hopen dat het Schotens gemeentebestuur ons daarin zal bijstaan”, licht vrijwillig bestuurslid Liliane Verschueren (65) toe.

Enkele Schotense bakkers, die ons voordien ook al ondersteunden bij het aanbieden van brood, zijn meteen mee op de kar gesprongen met het project Liliane Verschueren, Appel & Ei

Verder stelde bakker Koen Vermander als sponsor van Appel & Ei voor dat de klanten van de sociale kruidenier iedere dag bij hem terechtkunnen voor een brood aan een halve euro. “Enkele Schotense bakkers, die ons voordien ook al ondersteunden bij het aanbieden van brood, zijn meteen mee op de kar gesprongen.”

Ogen en oren

De sociale kruidenier bezorgde de gezinnen afgelopen woensdag een brief met informatie over de twee acties. Het verspreiden daarvan gebeurde door een ploeg van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA), samengesteld door Ellen Decraene uit een pool van vrijwilligers die zich beschikbaar stellen voor sociale projecten. “Onze eigen vrijwilligers zijn ouder dan zestig jaar. Omdat ze tot de risicogroep behoren, konden zij de brieven niet rondbrengen. Daarom zal het team van UCSIA onze ogen en oren zijn”, aldus Verschueren.

“Die vrijwillige studenten en leerkrachten zullen de gezinnen ook vragen of alles lukt met de kinderen of boodschappen en polsen of de alleenstaanden nood hebben aan een telefoontje. Die noden kunnen dan doorgespeeld worden aan ons team van vijftig vrijwilligers, die dan huiswerkbegeleiding op afstand of boodschappen kunnen doen”, besluit Verschueren.