Sociale dienst werkt in namiddag op afspraak emz

25 februari 2020

12u18 0 Schoten In de gemeente Schoten heeft de sociale dienst zijn dienstregeling aangepast. Vanaf maart dient u voor een bezoek in de namiddag een afspraak te maken.

De sociale dienst biedt inwoners heel wat hulp op vlak van wonen, werken en leven in de gemeente. Daarbij kunnen de medewerkers bijvoorbeeld advies of hulp bieden met betrekking tot financiële, juridische of administratieve zaken. Bij de sociale dienst van de gemeente Schoten kan u iedere weekdag tussen 9 en 12 uur vrij binnenlopen. Vanaf maart moet u voor een bezoek in de namiddag telefonische een afspraak maken via 03 680 06 40.