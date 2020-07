Slisseploeg annuleert al haar toneelvoorstellingen van 2020 Ben Conaerts

21 juli 2020

12u37 0 Schoten De coronacrisis dwingt toneelvereniging De Slisseploeg haar voorstellingen voor 2020 te annuleren.

Na gesprekken met het gemeentebestuur heeft De Slisseploeg besloten haar voorstellingen die voor dit jaar gepland stonden, af te blazen. Wanneer het toneelgezelschap opnieuw op de planken zal kruipen, is afhankelijk van de evolutie van het coronavirus. Maar dat zal ten vroegste februari of maart 2021 zijn.

Al wie nog tickets heeft, kan die dan volgend jaar inruilen voor nieuwe. Tickethouders worden gevraagd hun tickets de bewaren op een donkere plaats en er indien mogelijk een foto of een fotokopij van te maken. Verdere info over de speeldata zal later bekend worden gemaakt.