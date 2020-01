Sint-Michiel Vormingscentrum pakt uit met cursus zelfverdediging voor vrouwen emz

02 januari 2020

18u55 0 Schoten Het Sint-Michiel Vormingscentrum in Schoten heeft zijn cursussen tijdens het voorjaar voorgesteld. De avondcursussen worden onderverdeeld in de drie categorieën educatief, culinair en jeugd. Vooral de nieuwkomer ‘zelfverdediging voor dames’ valt op in het aanbod.

Al meer dan vijftien jaar organiseert het Schotense Sint-Michiel Vormingscentrum (SIMIVOC) - meestal avondlijke - cursussen voor de lokale gemeenschap. De organisatie daarvan is gecategoriseerd in SIMIVOC educatief, culinair en jeugd. Ook tijdens het voorjaar biedt het een rijke waaier aan vormingscursussen.

Zelfverdediging voor dames

In 2020 zet het SIMIVOC ook in op vernieuwing. Zo pakt het vormingscentrum uit met de cursus ‘zelfverdediging voor dames’ begeleid door Eddy Lemmers. Daarbij leren deelneemster vanaf 16 jaar hoe zich met technieken uit de oosterse vechtkunst Krav Maga kunnen verdedigen. Verder zet de vorming ook in op vastberadenheid en stressbeheersing. In tien lessen zullen de vrouwen in realistische situaties toepasbare technieken kunnen leren om zichzelf beter te kunnen beschermen, onder meer met een doeltreffende zelfverdediging tegen fysieke agressie.

Fotografie

Wegens groot succes herhaalt het educatieve luik van SIMIVOC ook een aantal curussen zoals ‘Haal meer uit je fototoestel’. Met die workshop leer je door manuele instellingen betere foto’s te maken. Verder is er voor de gevorderde amateurfotografen ook een workshop avond- en nachtfotografie. Wie eerder zich wil bijscholen in de verpleegkunde, kan in de cursus ‘Basic Life Support’ heel wat praktijkkennis opdoen van spoedverpleegdkundige Erik De Vadder. Bij SIMIVOC jeugd ontfermt hij zich over de babysitters.

Wijncursus

Het Sint-Michiel Vormingscentrum biedt ook de ondertussen erg bekende wijncursussen van Koen Daniels aan. Bij de basiscursus ‘wijn en champagne’ leren de deelnemers betaalbare wijnen proeven en beoordelen. De meer gevorderde wijnkenners maakt dan weer kennis met wijnen uit een bekende streek of land, of leert een welbepaalde druivensoort ontdekken.

Meer informatie over prijzen, inschrijvingen en andere praktische zaken over de vormingscursussen kan u vinden op www.simivoc.com.