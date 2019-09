Sint-Filippusschool investeert in 92 zonnepanelen: “We kunnen onze energiefactuur tot 0 herleiden” Toon Verheijen

12 september 2019

10u50 0 Schoten De Sint-Filippusschool heeft de daken van het hoofdgebouw vol gelegd met zonnepanelen. Een investering van zo’n 30.000 euro, maar de school wil een voorbeeldfunctie vervullen en hoopt op maximaal tien jaar tijd de investering eruit te halen. “De zonnepanelen wekken net zoveel elektriciteit op wat we op een heel jaar verbruiken”, zegt directeur Tim Dens.

De Sint-Filippus school telt 245 leerlingen en maakt deel uit de koepel van de scholengroep Katholieke Basisscholen Schoten (KBS). Als eerste in de scholengroep investeert Sint-Filippus in groene energie. “We hebben in totaal 92 zonnepanelen laten plaatsen op het hoofdgebouw”, zegt directeur Tim Dens. “We hadden er nog meer kunnen laten zetten, maar dit aantal is berekend op ons jaarverbruik. Het is een zware investering als school vooral omdat er geen subsidies aan gekoppeld zijn, maar we kunnen op deze manier wel onze energiefactuur tot 0 herleiden. En dat is toch weer een besparing van enkele duizenden euro’s op een jaar. De panelen zijn oost-west georiënteerd zodat ze vrij constant energie opwekken. Moesten ze op het zuiden gericht staan, dan zouden we op de middag met een piek zitten en ’s morgens en ’s avonds veel minder elektriciteit kunnen afnemen. Nu kunnen we er al gebruik van maken als de schoolpoort open gaat.”

De leerlingen hebben de werken de voorbije dagen met belangstelling gevolgd. “Voor hen was het zeker interessant om volgen en ze hebben ook veel uitleg gekregen”, zegt Tim Dens. “Zo stelden er heel wat leerlingen de vraag of er alleen elektriciteit kan opgewekt worden als de zon hard schijnt. Dat is natuurlijk niet het geval dus ze hebben veel bijgeleerd ook. We vonden het ook belangrijk om de hele discussie rond het klimaat ook eens op een andere manier aan te pakken.”

Als het van directeur Tim Dens afhangt, zal het ook niet bij deze investering blijven. Hij wil het duurzaamheidsaspect nog verder doortrekken. “Zo denken we er ook aan om het sanitair in het schoolgebouw op termijn aan te koppelen op het regenwater zodat we ook op vlak van water weer fors kunnen besparen én weer een stapje verder gaan om mee te werken aan het milieu.”