Shana (20) verdedigt Schotense eer op verkiezing Miss Antwerp emz

05 augustus 2020

13u36 13 Schoten Shana Lambreghts (20) zal de eer van Schoten verdedigen op de verkiezing van Miss Antwerp. De verpleegkundige in opleiding neemt het normaal gezien in oktober op tegen 24 andere kandidaten uit het Antwerpse. Ze heeft nog een lange weg te gaan, maar het kroontje van Miss België 2021 zou ze maar al te graag op haar hoofd dragen. “In het begin wilde ik vooral meedoen voor de ervaring, maar nu begint het dromen toch wel”, lacht ze.

Voordien had ze nog nooit een fotoshoot gedaan of deelgenomen aan een Miss-verkiezing. En toch waagde Shana haar kans. Op sociale media zag ze dat Miss België 2021 nog kandidaten zocht. Ze besloot zichzelf in te schrijven. Door de coronacrisis vond er geen casting plaats. Wel moest de Schotense twee filmpjes insturen: een bikini-defilé van 30 seconden en een voorstelling in één minuut. Die konden de jury bekoren, want Shana mag naar de provinciale selectie.

Verlegen

Voor Shana’s familie en vrienden kwam haar deelname als een verrassing. “Eigenlijk ben ik vrij verlegen. Vroeger durfde ik zelfs geen spreekbeurten te geven. Mijn mama kon zelfs niet geloven dat ik zou meedoen. Maar ik moest ook eens aan mezelf denken. Ik studeer verpleegkunde, werk als student in een woonzorgcentrum en ben mantelzorger voor mijn papa. Hij is een pijnpatiënt. Mijn moeder heeft borderline. Normaal zorgen ouders voor hun kinderen, bij mij is het andersom. Met mijn deelname wil ik ook meer zelfvertrouwen creëren.”

En die missie is eigenlijk reeds volbracht. “Het lijkt alsof ik een al een ander persoon geworden ben. Ik heb echt al veel bijgeleerd. Op de Nationale Feestdag zijn we met de andere kandidaten van Miss Antwerp naar Plopsaland geweest. Daar heb ik veel vriendinnen gemaakt. En de fotoshoot daar was een grote stap voor mij.”

Belang van zelfzorg

Onlangs heeft Shana dus kennis kunnen maken met de concurrentie. Wie er van de 25 Antwerpse kandidaten doorstoot, wordt normaal gezien op 4 oktober bepaald in het theater van Plopsaland De Panne. Zes dames gaan verder in de wedstrijd: Miss Antwerp, de eerste eredame, de tweede eredame, Miss Charity, Miss Publiek en de dame met de jurytitel. Die komen dan in de nationale preselecties van 60 kandidates, waarvan er nog 30 overblijven voor de eigenlijke verkiezing van Miss België 2021.

Momenteel stelt Shana alles in het werk om Miss Charity te worden. “Ik heb al veganistische koekjes verkocht. Omdat ik veganistisch ben, verkoop ik natuurlijk enkel waar ik voor sta. Zelf vind ik het heel belangrijk om aan de planeet te werken. Dieren staan naar mijn mening gelijk aan mensen.” Aanstaande zondag organiseert ze samen met twee andere kandidates een carwash in Minderhout.

De tegenstandsters zijn geducht, maar Shana geeft zichzelf wel een kans. “Door alles wat ik heb meegemaakt, ben ik ook wel heel volwassen voor mijn leeftijd. Ik kan een voorbeeld zijn voor het idee dat je niet alleen aan de andere kan denken. Want als je er zelf onderdoor gaat, kan je de rest ook niet meer helpen.”

Schotense eer

Al zou ze maar al te graag doorstoten naar de finale door één van de titels van de Miss Antwerp-verkiezing te winnen, de Schotense is nu al blij met wat haar deelname haar gebracht heeft. En de eer van Schoten te mogen verdedigen, is ook al iets natuurlijk. “Ik ben wel trots. Schoten is een hele leuke gemeente met veel vriendelijke mensen”, besluit ze.

Stemmen op Shana kan door MA19 te sms’en naar 6665. Iedere sms kost 1 euro. Shana steunen kan ook met een stem via de website van Miss België.