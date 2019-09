Scouts 62e Master Van Bladel bestaat 75 jaar en pakt uit met groot feestweekend Toon Verheijen

03 september 2019

In 2019-2020 bestaat de scouts 62e Master Van Bladel uit Schoten of “den 62" zoals iedereen ze eigenlijk kent, 75 jaar. Dit weekend zal dat toch wel speciale jubileum uitbundig gevierd worden. “Op 6 september organiseren wij van 18.30 tot 21 uur een oudleidingsreceptie en aansluitend een grote tentfuif”, zegt Maarten Van Bockstaele. “Op 7 september houden wij onze jaarlijkse startdag maar dan met vele leuke extra’s zoals een rodeostier, een fotomuseum en een barbecue met live-muziek. Iedereen is welkom.”