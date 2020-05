Schotense wielerfamilie Van Staeyen opgetogen over nieuwe datum Scheldeprijs: “Blij dat deze jaarlijkse hoogdag toch kan doorgaan” Kristof De Cnodder

20 mei 2020

18u20 0 Schoten Dat er in extremis toch een datum werd gevonden voor de eerder uitgestelde Scheldeprijs werd in de Schotense wielerfamilie Van Staeyen op gejuich onthaald. Profrenner Michael Van Staeyen (31) wil zich op 14 oktober alvast nog eens tonen voor eigen volk. “Voor heel Schoten en voor onze familie is de Scheldeprijs een hoogdag”, klinkt het in zijn entourage.

Normaal stond de 108ste editie van de Scheldeprijs op 8 april op het programma, maar corona gooide roet in het eten. Na wat puzzelwerk van de bevoegde wielerinstanties kreeg de sprintklassieker inmiddels een nieuwe plaats op de kalender.

“Of de Scheldeprijs nu in het voorjaar of in het najaar wordt gereden: voor mij maakt dat niet zo veel uit”, zegt ‘lokale held’ Michael Van Staeyen. “Het belangrijkste is dat de koers opnieuw op de planning staat. Het is toch een dag waar de mensen in Schoten naar uitkijken en ikzelf ook. Door de coronatoestand blijven er natuurlijk wat onzekerheden, maar ik ben toch al blij met deze ontwikkeling.”

Terneuzen

Ook in Van Staeyens entourage wordt enthousiast gereageerd. Vorig jaar maakten 250 supporters met vier bussen de verplaatsing naar het Nederlandse Terneuzen, waar de Scheldeprijs op gang werd geschoten. Later op de dag keerden ze terug naar Schoten om samen de aankomst bij te wonen. “Het is de vraag of Terneuzen deze keer als startplaats kan blijven behouden, want het zijn speciale omstandigheden”, zegt Patrick Van Staeyen, de vader van. “Ach, we zien wel wat het wordt. Desnoods kan ik de week van tevoren nog een aantal bussen vastleggen. Met de busmaatschappij heb ik toch een uitstekend contact.”

Los van de vraagtekens die er over blijven – zal er bijvoorbeeld (veel) publiek worden toegelaten of niet? – is ook Van Staeyen senior blij dat de Scheldeprijs (alvast voorlopig) is gered. “Het is een jaarlijks hoogdag voor heel Schoten én onze familie. Ik herinner me nog hoe vroeger grote namen als Rik Van Looy, Sean Kelly, Claude Criquielion en Rudy Dhaenens zich op de dag van de koers kwamen omkleden in de fietsenwinkel van mijn vader, die ik intussen overnam. Voor mij is en blijft de Scheldeprijs dan ook echt iets speciaals. Het had zonde geweest als deze mooie koers een jaar had moeten overslaan”, besluit Patrick Van Staeyen.