Schotense vrouwenhandbalclub ontkent Hitlergroet van supporters: “Er is wel passioneel en fanatiek aangemoedigd” emz

12 maart 2020

18u10 3 Schoten Schotense supporters zouden tijdens een vrouwenhandbalwedstrijd tussen Eupen en Schoten de tegenstanders met anti-Duitse en racistische gezangen benaderd hebben. Volgens de trainer Philipp Reinertz zou er zelfs een Hitlergroet op de tribune gebracht zijn. “Er zijn wel zaken in het Jean-Marie-Pfaff-Duits geroepen, maar van een Hitlergroet was er absoluut geen sprake”, verduidelijkt voorzitter van de Schotense Handbalclub Tom Lovink, die zelf de wedstrijd bijwoonde.

Afgelopen zaterdagavond was de handbalclub KTSV Eupen op bezoek in Schoten voor een dameswedstrijd in de tweede nationale klasse. Omdat Eupen bovenaan het klassement staat, maakte Schoten als voorlaatste in het klassement weinig kans. De Eupense handbaldames wonnen de match met 30-13.

Op sportief vlak gingen Eupen met een goed gevoel naar huis. Maar volgens de Eupense club ontsierde onaanvaardbaar gedrag op de tribunes echter de wedstrijd. De trainer vertelt in de Eupense Duitstalige krant Grenz Echo op zondag 9 maart hoe de agressieve sfeer omsloeg in onaanvaardbaar gedrag dat gepaard ging met anti-Duitse uitingen. “Sommige speelsters wilden door wat er voorviel op de tribune niet meer verder spelen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, klinkt het. Het incident haalde zelfs de voorpagina van de Franstalige krant La Meuse.

Hitlergroet

Het meest opvallende aan de beschuldigingen was dat er een Hitlergroet zou gebracht zijn op de tribunes. Dat wordt echter ten stelligste ontkend door voorzitter Lovink. Wel was het volgens hem een pittige wedstrijd langs de zijlijn. “Tijdens de handbalmatch is er fanatiek en passioneel gesupporterd én gecoacht zoals de gewoonte is in deze sport. Maar dat moet wel met respect voor de tegenstanders en andere supporters gebeuren. Dat idee dragen wij hoog in het vaandel. Volgens mij is er niets anti-Duits gezegd. Wel zijn er in ‘Jean-Marie-Pfaff-Duits’ dingen geroepen, maar dat waren enkel herhalingen van wat één van de Eupense coaches zei. Die uitspraken zijn misschien fout gepercipieerd bij de tegenstander. Maar een Hitlergroet is er zeker niet gebeurd.”

Tijdens de wedstrijd leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn. “De coach heeft altijd de kans om een wedstrijd te onderbreken om zaken aan te kaarten bij de scheidsrechter. Dat is tijdens de wedstrijd niet gebeurd. Op onze bestuursvergadering van afgelopen maandag was het gedrag van de supporters dan ook geen item, omdat in onze beleving alles in orde was”, verduidelijkt Lovink.

Commotie

De dag na de wedstrijd ontstond commotie toen in de media verscheen dat de Eupense trainer en speelsters de Schotense supporters beschuldigden van provocaties in het Duits geroepen te hebben en een Hitlergroet gebracht te hebben. “Op dat moment heb ik onmiddellijk contact opgenomen met de voorzitter van de Eupense handbalclub om mijn excuses aan te bieden. Verder heb ik de supporters er ook op aangesproken. Dit is voor ons nu een afgehandelde zaak”, besluit Lovink.

Dat is ook het geval voor Marc Wagner, voorzitter van KTSV Eupen Handball “De voorzitter van HC Schoten heeft zich persoonlijk bij ons verontschuldigd en betreurt de gebeurtenissen. Wij zullen dan ook geen verdere stappen ondernemen”, zegt Marc Wagner.