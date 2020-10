Exclusief voor abonnees Schotense Vita et Pax-College telt twee oud-leerlingen in nieuwe regering: “Annelies was verbaal ontzettend sterk, van Eva herinner ik me de schrandere blik” emz

02 oktober 2020

16u36 0 Schoten Voor het Vita et Pax-College in Schoten was de regeringsvorming een aangename verrassing. Niet alleen de Schotense Annelies Verlinden (CD&V), maar ook Eva De Bleeker (Open Vld) is immers oud-leerling van de middelbare school. Directeur Bart Roels (55) - die als beginnend leraar Nederlands aan beiden nog lesgegeven heeft - is enthousiast. “Ze zullen uit hun pijp moeten komen, maar dat zal wel lukken”, lacht hij.

Woensdagavond toverde CD&V Annelies Verlinden (42) uit de hoed als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. En dat was niet de enige verrassing. Open Vld stuurt met Eva De Bleeker (46) een nieuw gezicht het veld in. Zij zal zich als staatssecretaris over Begroting en Consumentenzaken ontfermen. De twee vrouwen hebben dan wel een andere partijkaart en functie, beiden zaten eind jaren 80-begin jaren 90 zes jaar lang aan het Vita et Pax-College in Schoten.

