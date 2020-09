Schotense studenten kunnen subsidie krijgen voor onbetaalde stage of vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden emz

17 september 2020

20u04 0 Schoten De gemeente Schoten stelt een kleine subsidie beschikbaar voor studenten uit Schoten die naar de arme landen in het Zuiden (‘Global South’) trekken om vrijwilligerswerk of onbetaalde stage te doen. In ruil daarvoor vraagt het bestuur wel aan sensibilisering te doen op Schotens grondgebied. “Op deze manier hopen we noodzakelijke vernieuwing in onze traditionele adviesraden te brengen.”

Eind november is in Schoten de Milieuraad en de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking versmolten tot de Raad voor Lokaal Mondiaal Beleid. Dat orgaan heeft zowel oog voor duurzaamheid als voor ontwikkelingssamenwerking. Op de gemeenteraad van dinsdag 15 september werd de nieuwe raad bestendigd door de goedkeuring van de statuten.

Erkend project

Ook keurde de gemeenteraad een subsidiereglement goed, waardoor studenten tussen 18 en 26 jaar nu een kleine subsidie kunnen krijgen als ze vrijwilligerswerk of stage doen in een niet-Europees ontwikkelingsland. Dat moet wel gebeuren bij een erkende Europese NGO (niet-gouvernementele organisatie) of geregistreerde 4de Pijlerproject, een burgerinitiatief voor ontwikkelingssamenwerking. De stage of het vrijwilligerswerk moet minstens drie weken duren en maximaal een jaar.

De subsidie wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen. Het bedrag bedraagt minstens 150 euro en is afhankelijk van de inhoud, de motivatie en eventuele andere subsidiebronnen van het project. Daarnaast speelt het totaal aantal aanvragen een rol in de grootte van de subsidie.

Draagvlak vergroten

Ook verwacht het bestuur dat wie de toelage krijgt, een bijdrage levert. De student moet zijn of haar ervaringen in het globale Zuiden in de aandacht met een blog, een voordracht, een presentatie, artikel... “De subsidieaanvrager speelt dus een actieve rol in de verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit in de gemeente Schoten”, klinkt het.

De aanvraag moet gebeuren tussen 1 en 31 mei. De stage of het vrijwilligerswerk is gepland in ofwel het jaar van de subsidieaanvraag ofwel voor het jaar erop. Er dient een projectfiche worden ingediend bij de Raad voor Lokaal Mondiaal Beleid via de gemeentelijke website.