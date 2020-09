Schotense Shana (20) grijpt net naast titel Miss Antwerpen, maar stoot wel door naar preselecties Miss België emz

28 september 2020

18u53 20 Schoten Shana Lambreghts (20) uit Schoten heeft zich zondag tot eerste eredame gekroond op de verkiezing van Miss Antwerpen. Daarmee stoot ze door naar de nationale preselecties voor Miss België 2021. “Ik had natuurlijk graag gewonnen, al ben ik trots op wat ik nu al behaald heb”, reageert Shana.

Nooit eerder had Shana deelgenomen aan een missverkiezing. Toch deed de studente Verpleegkunde en mantelzorgster voor haar papa het bijzonder goed op de verkiezing van Miss Antwerpen afgelopen zondag in Plopsaland De Panne. De finale bestond uit twee groepsdansen, een defilé in avondjurk en eentje in bikini. “Op de laatste repetitie vrijdag had ik nog veel stress en zondagmorgen ook. Maar tijdens de finale zelf vond ik het eigenlijk leuk om dit alles voor publiek te doen”, vertelt Shana. Ze kon dan ook op steun rekenen van haar achterban. “Mijn mama, zus, vriend en een deel van de schoonfamilie waren aanwezig. Door zijn ziekte kon mijn papa er niet bij zijn, maar alles is gefilmd en ik heb al een dvd voor hem gemaakt”, zegt ze.

Shana schopte het tot eerste eredame en moest zo alleen de duimen leggen voor de Antwerpse Véronique Michielsen. “De andere kandidaten waren allemaal sterk. Ik was dus geschrokken, maar tegelijkertijd ook blij.”

Nationale preselecties

Nu kan Shana zich opmaken voor de nationale preselecties voor Miss België 2021, waarop zes dames uit iedere provincie meedingen naar een van de dertig felbegeerde plaatsen in de ultieme finale. Dat de Schotense net geen Miss Antwerpen werd, laat ze niet aan haar hart komen. “Elena (Castro Suarez, nvdr) werd in de provinciale verkiezing tweede eredame en werd in 2019 toch nog Miss België. Nu ik mijn eerste ervaring heb opgedaan, ga ik nog dubbel zo hard mijn best doen”, besluit Shana optimistisch.

Door de coronacrisis zal de finale van Miss België sowieso niet kunnen plaatsvinden in januari, zoals de voorbije jaren. Een nieuwe datum is nog niet bekend.