Schotense dienstencentra omgevormd tot buurtrestaurants

14 januari 2020

14u07 0 Schoten Afgelopen maandagmiddag serveerde cateraar Sense haar eerste driegangenmenu in ‘t Dorp en Cogelshof. De cafetaria’s van die twee Schotense dienstencentra ondergingen de voorbije weken een succesvolle metamorfose tot ware buurtrestaurants.

De opening van de buurtrestaurants in de Schotense dienstencentra ‘t Dorp en Cogelshof was een succes. De nieuwe cateraar Sense pakte uit met witloof met ham en kaas, een typisch Vlaamse lekkernij. Met die partner zal de gemeente Schoten voor de komende vier jaar samenwerken. Sense zal op een laagdrempelige manier zorgen voor betaalbare maaltijden in een gezellig decor. De prijs van een warme middagmaaltijd inclusief bediening aan tafel zal nog steeds zeven euro kosten. Enkel de drankkaart zou licht kunnen wijzigen.

Opleiding

Het horeca-bedrijf Sense is tegelijkertijd ook een sociaal project. De buurtrestaurants vormen een opleidingsplek voor laaggeschoolde medewerkers, die op termijn kunnen doorgroeien naar het reguliere arbeiderscircuit.