Schotense bloemenschilder maakte twee kunstwerken voor sultan van Oman: “Een risicovolle, maar prestigieuze opdracht” emz

24 januari 2020

17u42 0 Schoten De sultan van Oman schatte niet alleen de Vlaamse geneeskunde hoog in, maar waardeerde ook de schilderkunst van Schotenaar Pieter Wagemans (71). Afgelopen jaar vervaardigde die laatste in opdracht van het sultanaat van Oman twee barokke bloemenschilderijen. “Na zijn dood weet ik niet of ik de nieuwe opdracht nog zal doorgaan”, zegt Wagemans.

Als amateur schilderde Wagemans voornamelijk stillevens. Later specialiseerde hij zich vooral in het afbeelden van bloemencomposities in de stijl van het hyperrealisme, met enorm veel oog voor detail. Sinds vijftien jaar is hij aan de slag als ondernemend kunstenaar in zijn atelier in Wijnegem. Zijn wereldwijd bekende schilderwerken prijken onder meer in het Vlaams Parlement en de Londense galerij Gladwell & Patterson.

Barokke bloemenschilderwerken

Het meest prestigieuze project van zijn loopbaan als schilder bood zich echter aan in januari 2019. Toen hij zijn kunstwerken tentoon stelde op de First Art Fair in Amsterdam, kreeg hij een aanlokkelijk voorstel. “Een internationaal kunstbedrijf was in opdracht van het sultanaat in Oman op zoek naar een schilder die in staat was barokke, achttiende-eeuwse bloemenschilderijen te vervaardigen. In het Midden-Oosten is er immers een grote interesse in de traditie van de westerse schilderkunst en de antieke meesters, omdat ze dat daar niet kennen. Er werd mij voorgesteld om twee kunstwerken te maken”, licht Wagemans toe.

Wagemans aanvaardde dan wel het voorstel, toch bracht het wat wikken en wegen met zich mee. “Opdrachten zijn zeer zelden. Ik was er me van bewust dat dat ook risico’s inhield. Je weet immers op voorhand nooit hoe het resultaat er zal uitzien. Het is makkelijker om de duurste Mercedes te kopen, want dan wéét je dat je krijgt wat je wil. Desondanks besloot ik ervoor te gaan, want het was uiteindelijk toch een echt prestigeproject”, schetst Wagemans. De schilder kreeg een aantal vormelijke vereisten mee: “De barokke bloemenschilderijen moesten van dezelfde kwaliteit zijn als die van de oude meesters. Verder moesten de schilderijen bloemen uit het hele jaar door afbeelden. Dat bracht een technische moeilijkheid met zich mee, omdat ik normaal een bestaand boeket bloemen als uitgangspunt neem voor mijn bloemenschilderwerken”, klinkt het.

Een tweede opdracht

Uiteindelijk kreeg Wagemans ongeveer drie maanden de tijd voor zijn opdracht. “Ik diende ook een voorstel in waterverf in. Als mijn schilderijen afgewerkt waren, stuurde ik er een foto van. Toen die goedgekeurd werden, werden ze in augustus vanuit Amsterdam verscheept. Zelf heb ik de sultan dus nooit echt ontmoet.” De sultan van Oman bleek tevreden te zijn, want nadien kreeg Wagemans opnieuw een opdracht om twee bloemenschilderijen te vervaardigen. In december liet de sultan zich opnemen in Leuven voor medische behandelingen. Een paar weken nadien stierf hij begin januari volgens diplomaten aan darmkanker: “Ik weet dus ook niet of ik de tweede opdracht zal mogen afwerken”, besluit Wagemans.