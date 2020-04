Schotens cosmeticabedrijf schenkt honderd handcrèmes aan Sint-Vincentius ziekenhuis emz

07 april 2020

18u47 3 Schoten Afgelopen dinsdag heeft Micheline Van de Voorde, Managing Director & Founder van het gerenommeerde cosmeticamerk Germaine de Capuccini Benelux, in hoogsteigen persoon honderd handcrèmes gedoneerd aan het Sint-Vincentius ziekenhuis in Antwerpen. Op die manier draagt het bedrijf gevestigd in Schoten haar steentje bij in deze crisisperiode.

Van de Voorde is CEO van het Schotens cosmeticabedrijf Saisons, dat de exclusieve verdeler is van producten van het Spaanse cosmeticamerk Germaine de Capuccini in de Benelux. Op dinsdag is ze honderd handcrèmes van dat merk gaan overhandigen aan het Antwerpse Sint-Vincentius, waar ze overigens zelf geboren is. Haar dochter Liselotte Aerts werkt in het ziekenhuis als oogarts. “De handen hebben nu te lijden. We hopen op deze manier de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Voor alle hulpverleners zijn het immers zware tijden”, aldus Van de Voorde.