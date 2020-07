Schotenaren vieren Vlaamse Feestdag met concert en traditionele academische zitting emz

19u29 0 Schoten Komend weekend viert Vlaanderen haar feestdag. In Schoten gebeurt dat met een concert op zaterdagavond 11 juli en de traditionele academische zitting op zondag 12 juli.

Tijdens Vlaanderen Feest eren drie generaties liedjesmakers Vlaamse zangers en zangeressen. De Nederlandse Astrid Nijgh deelt het podium met Stoomboot en Lennaert Maes, de frontman van Lenny & de Wespen. Het trio brengt met het muzikaal programma ‘Door de overlevenden’ voor het eerst samen nummers van wie er niet meer is: van Ramses Shaffy en Luc De Vos tot Louis Neefs en Yasmine.

11 juli-boodschap

De dag erop gaat de traditionele academische zitting door. Daarop spreekt cultuurschepen Charlotte Klima (N-VA) de 11 juli-boodschap van de gemeente uit. Ook Bart Fierens doet als voorzitter van het 11 juli-Komitee een woordje. Maya Descheemaeker, student gitaar aan het Antwerps conservatorium, zorgt voor de muzikale omlijsting. Als kers op de taart overhandigt burgemeester Maarten De Veuster het lint aan de achtste Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw.

De muzikale zomeravond met Astrid Nijgh, Stoomboot en Lennert Maes vindt plaats op zaterdag 11 juli om 19 uur op de speelplaats van de Academie Schoten campus Vordensteinstraat 47. Inschrijven is verplicht via www.schoten.be/inschrijven. De academische zitting gaat door op zondag 12 juli om 11 uur in cultureel centrum De Kaekelaar (Sint-Cordulastraat 10). De inkom is gratis. Inschrijven is verplicht via flor.yperman@skynet.be.