Schotenaren steunen massaal Parkbistro Oranjerie De Vlinder: 10.000 euro opgehaald in amper twee weken emz

18 april 2020

15u51 13 Schoten Door de uitbraak van het coronavirus moet ook Parkbistro Oranjerie De Vlinder in Schoten haar deuren gesloten houden. De zaak van vzw Lunchroom Steffie gerund door mensen met een verstandelijke beperking Door de uitbraak van het coronavirus moet ook Parkbistro Oranjerie De Vlinder in Schoten haar deuren gesloten houden. De zaak van vzw Lunchroom Steffie gerund door mensen met een verstandelijke beperking hoopte met een crowdfunding door deze moeilijke periode te komen . Het doel van 10.000 euro werd in amper twee weken gehaald. “We dachten dat het in 30 dagen al moeilijk zou lukken”, lacht Patrick Baetens, de vader van Steffie.

Al verschillende jaren leeft Steffie Baetens ondanks haar autismespectrumstoornis haar droom: dankzij haar ouders Patrick Baetens en Anita Luycx runt ze haar eigen bistro met behulp van andere mensen met een verstandelijke beperking. De tijdelijke sluiting van Parkbistro Oranjerie De Vlinder in het Park Vordenstein in Schoten vanwege de coronamaatregelen kwam voor de medewerkers als een mokerslag. “Voor onze hulpkok was het heel moeilijk te begrijpen of dit nu tijdelijk of definitief was. Hij vraagt nog elke dag aan zijn mama of hij nog zal kunnen komen koken”, vertelt Patrick.

Crowdfunding

Om de crisisperiode door te komen, besloot vzw Lunchroom Steffie een crowdfunding te lanceren voor Parkbistro Oranjerie De Vlinder. Wie een bijdrage leverde, zou bij de heropening kunnen komen genieten van een tegenprestatie in de vorm van een koffie met gebak of een lunch afhankelijk van het geschonken bedrag. Dat concept kon op heel wat bijval rekenen. Afgelopen vrijdag werd het beoogde bedrag van 10.000 euro na twee weken al ingezameld, hoewel daarvoor veertig campagnedagen ingecalculeerd waren. “We zijn ongelofelijk tevreden met de solidariteit van de Schotenaren. We hopen dat het niet meer te lang duurt voor we terug mogen openen”, besluit Patrick.