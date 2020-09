Schotenaren mogen herfstbladeren gratis naar containerpark brengen emz

29 september 2020

11u20 1 Schoten De herfst doet heel wat bomen bladeren verliezen. Dat kan voor hinder zorgen op voetpaden en rijbanen. Inwoners van Schoten kunnen verzamelde bladeren gratis afleveren in het recyclagepark. Bij opruimacties met minstens vijf buren voorziet de gemeente gratis een bladcontainer.

De herfstbladeren kunnen op de openbare weg voor problemen zorgen. Ze verstoppen immers rioolkolken. De gemeentediensten houden de belangrijkste zones bladvrij. Al hebben ze daarbij ook wel hulp van burgers nodig. Voetpaden en straatgoten vrijhouden is volgens het politiereglement dan ook hun medeverantwoordelijkheid.

Daarom wil de gemeente Schoten de opruim van bladeren aanmoedigen. Zo kunnen Schotenaren tot 31 januari verzamelde bladeren gratis afleveren op het recyclagepark De Breker. De bladeren worden bij voorkeur in zakken gedaan. Zo kan de gemeente ze apart inzamelen en omvormen tot bladgrond, die dan kan dienen voor de Schotense aanplantingen. Lukt dat niet, dan moeten de bladeren ingeleverd worden bij de groenfractie.

Gratis bladcontainer in weekend

Daarnaast biedt de gemeente een gratis bladcontainer in het weekend voor georganiseerde opruimacties van herfstbladeren door buren. Daaraan moeten wel minstens vijf buren deelnemen. De aanvraag gebeurt via bladcontainer@schoten.be. Daarbij dienen vijf deelnemers, het gewenste weekend en de gewenste plek vermeld te worden. Dan bekijkt de gemeente in de planning of dat mogelijk is.