Schotenaren kunnen zelf voorstellen lanceren bij architect om Cogelspark te doen heropleven emz

01 oktober 2020

20u18 1 Schoten Gemeente Schoten heeft architectenbureau TEEMA Architecten van Paul Vandenbussche onder de arm genomen om het Cogelshof op wijk Deuzeld herop te waarderen. Ook de Schotenaren worden daarbij betrokken. Tot 31 december kunnen ze voorstellen lanceren om het park te doen bruisen. Het is wel de bedoeling dat burgers in hun suggesties een actieve rol opnemen.

Op een boogscheut van de scheepvaartdrukte langs het Albertkanaal in Schoten is een oase van rust te vinden: het Cogelshof op wijk Deuzeld. Volgens schepen voor Milieu en Groenvoorzieningen Walter Brat (N-VA) is deze groene parel uit de jaren 70 echter nog te weinig bekend. “Zelfs heel wat Schotenaren zijn hier nog nooit geweest.”

Parkwijk

Uitgestrekte grasvelden, machtige bomen, een vijver, bankjes om uit te rusten en een speeltuin. In principe heeft het Cogelshof heel wat troeven om een trekpleister te zijn, toch is het park dat niet echt te noemen. “Het is eigenlijk een weggedoken, teloorgegaan pareltje”, aldus Vandenbussche.

En daar willen Brat en Vandenbussche verandering in brengen. “Nu is het echt een besloten landschapspark. We zouden mensen visueel toch meer het park in willen trekken, zonder dat de kern haar karakter van geborgenheid verliest. De omliggende straten zouden we meer in het park kunnen integreren door daar meer groen te voorzien, wat voor een geleidelijke overgang zorgt. We willen geen park in de wijk meer, maar eerder een parkwijk”, aldus Vandenbussche.

Levendigheid creëren

“We moeten het opwaarderen tot een levendig park”, zegt Brat. Om dat doel te bereiken, wil de gemeente en architect meer betrokkenheid creëren. Daarom lanceren ze een oproep om suggesties te doen voor het parkproject. “Het is de bedoeling dat individuen, verenigingen, buurtbewoners en scholen het park inpalmen. Yoga, muziek, judo, buitenlessen, vergaderingen… dat kan eigenlijk allemaal in deze coronaveilige en groene omgeving gebeuren.”

Zo is de gemeente bereid verschillende activiteiten te faciliteren. “Als er vraag naar is, kunnen we eventueel tentzeilen of overkappingen voorzien. Ook brainstormen we over een outdoor klimmuur. Uiteraard moeten al die elementen overeenstemmen met de sfeer van een park.”

De boodschap is duidelijk: alle voorstellen zijn welkom. Zowel Brat als Vandenbussche hopen erop dat burgers hun schouders onder projecten willen zetten. “Ze kunnen gerust een stukje van het Cogelshof ‘opeisen’. Voor een eetbare tuin bijvoorbeeld. Ook met de vijver zijn er veel mogelijkheden. De gemeente blijft instaan voor het beheer van het park, maar het is wel de bedoeling dat burgers participeren in wat ze voorstellen.”

Suggesties doen kan via info@teema-architecten.com.