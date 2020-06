Schotenaren kunnen komende dagen mondmaskerfilters in drie maten ophalen emz

18u02 1 Schoten De inwoners van de gemeente Schoten kunnen tussen donderdag 4 juni en donderdag 11 juni twee mondmaskerfilters ophalen in cultuurcentrum De Kaekelaar. Die zijn beschikbaar in drie verschillende maten. Daarbij is er ook de mogelijkheid een tweede mondmasker af te halen.

De mondmaskerbedeling zelf is al een tijdje geleden afgerond. Inwoners kregen allemaal een stoffen mondmasker in de brievenbus. Ook vrije beroepen als apothekers, huisartsen, thuisverpleegkundigen en zorgkundigen kregen een pakketje mondmaskers. Ondertussen zijn ook de bijbehorende filters geleverd. Elke Schotenaar kan voor zichzelf en zijn of haar gezinsleden twee mondmaskerfilters afhalen. Er zijn drie maten beschikbaar. Small is 15 op 7,5 centimeter, medium 13 op 11 centimeter en large 19 op 11 centimeter.

De verdeling gebeurt in cultuurcentrum De Kaekelaar op donderdag 4 juni tussen 17 en 19 uur, op vrijdag 5 juni tussen 10 en 12 uur, op maandag 8 juni tussen 14 en 16 uur, op dinsdag 9 juni tussen 10 en 12 uur, op woensdag 10 juni tussen 14 en 16 uur en op donderdag 11 juni tussen 17 en 19 uur.

Mondmaskers voor woonzorgcentra

Niet alleen de gemeente bedeelt mondmaskers. Ook Lions Belgium heeft meer dan 75.000 mondmaskers, handschoenen en veiligheidsbrillen geschonken aan ziekenhuizen en woonzorgcentra in België. Ook de Schotense woonzorgcentra kregen beschermingsmateriaal. Schotenaar Yves Stevens leverde als zonevoorzitter van de Lions club het materiaal zelf aan de zes Schotense woonzorgcentra. In totaal schonken de Lions een zevenhonderd FPP2-maskers, extra FPP1-maskers, een driehonderd handschoenen en zestien veiligheidsbrillen.