Schotenaar vierde keer Belgisch Kampioen artistiek biljarten: “Ik biljart al sinds mijn achtste” emz

14 januari 2020

12u26 0 Schoten Afgelopen zaterdagavond 12 januari verfraaide Erik Vervliet (44) uit Schoten zijn palmares. Voor de vierde keer werd hij Belgisch Kampioen artistiek biljarten of kunststoten, een technische vorm van het klassieke biljart. Erik betreurt het dat de biljartdisciplines een terugval kennen: “In Azië hebben ze tegenwoordig zalen met twintig tafels om op te spelen. Dat is in België een utopie”, vertelt Erik.

De voorbije twee weken vonden in het Casino van Blankenberge de Belgische Kampioenschappen voor de multi-disciplines biljarten plaats. Voor de eerste keer hoorde daar dit jaar ook het artistiek biljarten bij. Voordien werden die door de kunststoters zelf georganiseerd met steun van de Belgische biljartbond. In de finale versloeg drievoudig Belgisch kampioen Erik Vervliet zijn concurrent Walter Bax, die in 1997 nog de Europese titel wegkaapte in Turkije. Dat leverde Erik een vierde nationale titel op.

Bij het artistiek biljart komt het erop aan in een van de drie pogingen met drie verschillende ballen een vooraf bepaalde figuur te spelen. Per correct uitvoering zijn er afhankelijk van de moeilijkheidsgraad vijf à tien punten te verdienen: “Er zijn honderd vastgelegde figuren. Ik kan ze uiteraard allemaal, maar op de moment zelf moet je ze kunnen maken natuurlijk”, legt Erik uit. Het verschil met het klassieke driebanden ligt hem volgens hem vooral in het technische: “De moeilijkheidsgraad ligt dus vrij hoog. Het is vergelijkbaar met de trickshots bij het poolen”, klinkt het.

Ambitieus

Al heel vroeg kreeg Erik de biljartkriebels te pakken: “Ik ben al sinds mijn acht jaar aan het biljarten. Toen ik op mijn zestiende niet meer mocht voetballen omdat ik te snel groeide, heb ik me volledig op de biljartsport gestort.” De liefde voor de sport werd met de paplepel ingegoten. Net als zijn grootvader speelde ook zijn vader Ernest biljart: “Op mijn zeventien heb ik me samen met mijn vader aangesloten bij de Antwerpse Biljartacademie van René Vingerhoedt (een Belgische biljartlegende met 22 Europese titels achter zijn naam, nvdr.). Daar hebben we allebei het artistiek biljarten ontdekt”, vertelt Erik.

De Schotenaar ontwikkelde zijn talent, waardoor hij de laatste tien à vijftien jaar steevast op het podium staat bij het Belgisch Kampioenschap. In april 2020 zakt hij af naar het Europees Kampioenschap in Valencia: “We staan met drie Belgen in de top twaalf. Ooit was ik al eens derde, vorig jaar behaalde ik een vijfde plek. Ik droom er toch wel eens van de Europese titel mee naar huis te nemen. Of ooit wereldkampioen worden, als dat tornooi nog eens wordt ingericht”, zegt Erik.

Terugval

Hoewel Erik met veel passie over het artistiek biljarten vertelt, kent de sport de laatste jaren steeds minder populariteit: “Terwijl we een aantal jaren geleden nog met vijfentwintig spelers waren, is dat aantal al bijna gehalveerd”, zegt Erik. Enerzijds is dat volgens hem toe te schrijven aan het feit dat de sport niet overal zomaar uit te oefenen is: “De cafébazen zien artistiek biljarters niet graag komen, omdat die makkelijker scheurtjes in de speeltafel maken”, licht Erik toe.

Volgens hem verloopt de terugval gelijk met de achteruitgang van alle andere biljartdisciplines: “Tegenwoordig zijn zelfs in Antwerpen amper biljartcafés te vinden. Het geld gaat enkel naar sporten die op televisie komen. In Azië zijn er twee televisiekanalen die 24 op 24 uur biljart uitzenden. Zij hebben ook grote sponsors als LG of Samsung.” Erik hoopt desondanks dat het artistiek biljart nog een lange toekomst voor zich heeft: “Al wordt dat wel moeilijk als er geen jeugd meer bijkomt”, besluit hij.