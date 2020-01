Schoten wint prijs voor bijenvriendelijke gemeente emz

16 januari 2020

13u17 2 Schoten De gemeente Schoten is eind december bekroond tot bijenvriendelijke gemeente. Via de actie ‘Groene Lente 2019' van Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) kreeg het de titel dankzij de ecologische plantvakken met bijenvriendelijke bloemen.

Al veertig jaar lang organiseert de VVOG de actie ‘Groene Lente’. Het is een wedstrijd waarbij bloemeninitiatieven, nieuwe groenprojecten, water- of bijenvriendelijke realisaties in de bloemetjes worden gezet. In 2019 nam ook de gemeente Schoten deel aan de wedstrijd. En met succes, want de gemeente scoorde één bijtje voor haar plantvakken met bijenvriendelijke bloemen. Ook het groen aan de Braembibliotheek maakte een indruk op de organisatie.