Schoten wil meer Nederlands in openbare ruimte en start met ‘Aanspreekpunt voor Taalinspiratie’ David Acke

07 juli 2019

15u58 0 Schoten De gemeente Schoten zal vanaf dit najaar starten met een aanspreekpunt voor taalinspiratie. De bedoeling is om de Nederlandse taal nadrukkelijker in de openbare ruimte te krijgen en de taal te bevorderen bij de inwoners.

Kiss and ride, Kiss and go, het is maar een van de vele Engelstalige slogans die in de openbare ruimte gezien worden. Ook in de gemeente Schoten. Maar het zou best kunnen dat je in de toekomst borden ziet met de slogan “Kusje en weg”, als Nederlandstalig alternatief. Schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-VA) zet samen met Bart Fierens, Schotenaar en sinds dit voorjaar voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond, haar schouders onder een nieuw initiatief, het ‘Aanspreekpunt voor Taalinspiratie’.

Het ‘Aanspreekpunt voor Taalinspiratie’ zal een tweeledige functie hebben. Zo zal het comité bijvoorbeeld een sportclub of school aanspreken die een Engelstalige slogan lanceert en hen Nederlandstalige alternatieven aanbieden. Met de nadruk op ‘aanbieden’ want verplichten kan en wil de gemeente niet. “We geen niet met het vingertje wijzen of bestraffen. Dat is zeker niet de bedoeling. We willen gewoon aantonen dat het Nederlands minstens even geschikt voor een slogan als een Engelstalige”, vertelt schepen voor Cultuur Charlotte Klima (N-VA).

Mensen zullen er terechtkunnen als ze vragen hebben over

de Nederlandse taal of als er zich een taalprobleem voordoet Charlotte Klima, schepen van Cultuur

Daarnaast zal het ook echt als aanspreekpunt fungeren voor inwoners en instellingen van Schoten. “Mensen zullen er terecht kunnen als ze vragen hebben over de Nederlandse taal of als er zich een taalprobleem voordoet”, aldus Klima.

Het idee werd vorig jaar door Fierens zachtjes gelanceerd tijdens de 11 juli-viering maar kreeg weinig gehoor bij de toenmalige politieke bestuurders. Charlotte Klima, die sinds deze legislatuur schepen is, ziet er wel iets in. “Er heerst op zich geen probleem in Schoten wat betreft een overvloed aan anderstalige slogans maar ik denk dat het geen kwaad kan om de Nederlandse taal zichtbaarder te maken en de mogelijkheden die de taal biedt te onderstrepen.”

Klima zegt zelf enorm van talen te houden. “Van opleiding ben ik vertaler Frans, Spaans, Engels, dus ik heb al lang een liefde voor talen. Ook vreemde talen dus, het is niet zo dat ik een taalpurist ben.” Het doel is om tegen het einde van dit jaar van start te kunnen gaan met het aanspreekpunt voor taalinspiratie. “Binnenkort lanceren we een oproep naar de Schotenaren. Iedereen die zich geroepen voelt kan zich aanmelden om in het comité te zetelen. Een passie voor het Nederlands is natuurlijk mooi meegenomen.”