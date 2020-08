Schoten verplicht mondmaskers in centrum en recyclagepark emz

27 augustus 2020

22u13 0 Schoten In Schoten blijven mondmaskers in het centrum op bepaalde tijdstippen en het recyclagepark tijdens de openingsuren verplicht. Dat heeft waarnemend burgemeester Iefke Hendrickx (N-VA) beslist. De bijkomende maatregel gaat in vanaf vrijdag 28 augustus.

Aangezien de provinciale politieverordening sinds woensdag is afgelopen, zijn mondmaskers in principe zoals voorheen enkel op het openbaar vervoer, in winkels of andere publieke binnenruimtes verplicht. Wel kunnen bijkomende plaatsen met mondmaskerplicht vastgelegd worden volgens burgemeestersbesluit. Dat heeft ook gemeente Schoten gedaan. Wel wil het lokale bestuur de maatregel realistisch en haalbaar houden door een strikte perimeter en tijdstippen met betrekking tot de mondmaskerplicht vast te leggen.

Centrum

Op advies van politie en dienst integrale veiligheid heeft waarnemend burgemeester Hendrickx besloten een mondmasker te verplichten in het centrum en de handelskern. Concreet betekent dit het kruispunt van de Kuipersstraat-Churchilllaan, de Markt, de Paalstraat tot en met de Rodeborgstraat en in de Theofiel Van Cauwenberghslei van de nummers 2 tot en met 4. De mondmaskerplicht is geldig van maandag tot zaterdag van 7 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds en tijdens evenementen op zon- of feestdagen. Een mondmasker dragen is eveneens verplicht op het recyclagepark en dat tijdens de openingsuren.

Om die regels zichtbaar te maken, zal de gemeente nog duidelijke aankondigingsborden plaatsen, waarop eveneens de tijdstippen vermeld zal worden. Wel wil het bestuur benadrukken dat een mondmasker in alle andere gevallen sterk aanbevolen blijft, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet gegarandeerd kan worden.