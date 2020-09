Schoten verdeelt Vlaams consumptiebudget in de vorm van sociale ‘Schoten Schenkt’-waardebonnen emz

22 september 2020

19u23 2 Schoten De Vlaamse regering heeft een coronasubsidie van 60.863,17 euro ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen toegekend aan de gemeente Schoten. Daarmee wil de gemeente Schoten individuen of gezinnen getroffen door de coronacrisis helpen. Ze kunnen bij het OCMW sociale ‘Schoten Schenkt’-waardebonnen aanvragen. Aangezien die onder meer bij plaatselijke handelaars gebruikt kunnen worden, geeft dat een impuls aan de lokale economie.

Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse regering de koopkracht verhogen van huishoudens die vanwege de coronacrisis ernstig inkomensverlies geleden hebben en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden. Daarnaast wenst die overheid de lokale economie met een krachtige lokale impuls versterken.

Subsidie op maat

Die twee doelstellingen zal de gemeente Schoten met haar subsidie verwezenlijken door te werken met sociale ‘Schoten Schenkt’-waardebonnen. Wie financieel getroffen is, kan bij het OCMW langsgaan. “Op basis van een gesprek wordt dan bepaald in hoeveel geld er in de vorm van waardebonnen tussengekomen wordt. Dat kan gaan om 50 euro, maar evengoed ook om 150 euro. Het is specifiek maatwerk”, aldus Véronique d’Exelle (N-VA), schepen voor Sociale Zaken en Lokale Economie.

“En het is niet alleen bedoeld voor vaste klanten van het OCMW. We gaan ook op zoek naar onderliggende, verborgen armoede als gevolg van corona. Al zijn het mensen die het tijdelijk financieel moeilijk hebben. Hopelijk raken die ook tot bij ons”, vervolgt d’Exelle.

Boost

Tegelijkertijd geeft het een boost aan de plaatselijke handelaars, aangezien de bonnen daar geconsumeerd kunnen worden. Daarnaast zijn de cheques ook te gebruiken bij de Schotense sociale kruidenier Appel & Ei, geef- en ruilwinkel ‘Sarah Geeft’ of de weggeefwinkel ‘Het Donorke’.