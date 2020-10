Schoten treedt in dialoog met jonge senioren om op hun noden te kunnen inspelen emz

08 oktober 2020

22u03 0 Schoten Dit jaar gaat de gemeente Schoten dieper in op de noden van ‘jonge senioren’ tussen 65 en 75 jaar oud. De werkgroep ‘Mens en Maatschappij’ gaat via enquêtes, rondetafelgesprekken en diepte-interviews op zoek naar wat deze doelgroep mist in de dienstverlening. Om tot inzichten te komen, wordt er nog gezocht naar senioren tussen 65 en 75 jaar om deel te nemen aan het project.

Schoten wil alle inwoners de best mogelijke dienstverlening aanbieden. Deze legislatuur schenkt de werkgroep ‘Mens en Maatschappij’ aandacht aan drie specifieke doelgroepen. In 2020 zijn dat de jonge senioren. Op basis van de resultaten die voortkomen uit gesprekken met leden van de doelgroep zelf, gaat de gemeente aan de slag om een sterk seniorenbeleid op te stellen. “Zo zullen we in de toekomst deze doelgroep nog beter bereiken en efficiënter verder kunnen helpen”, klinkt het.

Jonge senioren gezocht

Aangezien het project leunt op de inbreng van jonge senioren om er een succes van te maken, is de gemeente Schoten nog op zoek naar inwoners tussen 65 en 75 jaar die graag meedenken over de dienstverlening in de toekomst. Wie zich geroepen voelt, mag zich melden bij seniorenconsulent Laura Kerkhofs via 03 680 07 64 of per mail naar laurakerkhofs@ocmwschoten.be.