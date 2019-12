Schoten tovert cafetaria’s dienstencentra om tot buurtrestaurants emz

20 december 2019

11u01 30 Schoten De gemeente Schoten slaat voor de komende vier jaar de handen in elkaar met cateraar Sense. De cafetaria’s van de lokale dienstencentra ‘t Dorp en Cogelshof zullen getransformeerd worden in buurtrestaurants met bediening aan tafel. Op maandag 13 januari openen de deuren.

Binnenkort zal Schoten beschikken over twee echte buurtrestaurants. Cateringbedrijf Sense, dat een zinvolle arbeid biedt aan mensen met weinig kansen, zal dagverse maaltijden leveren vanuit zijn buurtrestaurant kom.EET in Deurne. Vaste vrijwilligers en medewerkers van de Schotense buurtrestaurants zullen zorgen voor bediening aan tafel. De prijs voor de warme maaltijd blijft 7 euro, al kan die van de drankenkaart licht wijzigen: “We hebben jarenlang goed samengewerkt met de firma Medirest, maar we kijken er nu ook wel naar uit om de grootkeukensfeer van de zorgsector achter ons te laten”, vertelt Inge Ledoux, Schotens beleidsmedewerker zorg en welzijn.

De eerste twee weken van januari zullen de dienstencentra hun infrastructuur op punt brengen. De gemeente voorziet dan alternatieven voor een goedkoop middagmaal door onder meer een shuttlebus in te leggen van het Cogelshof naar het buurtrestaurant kom.EET in Deurne. Op maandag 13 januari openen de buurtrestaurants. Op 14 februari viert de gemeente de officiële samenwerking.