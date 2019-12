Schoten slachtoffer van valse Pidpa-verkopers Ewoud Meeusen

03 december 2019

17u13 4 Schoten De gemeente Schoten waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als medewerkers van Pidpa. Dat gebeurt de laatste weken zowel telefonisch als aan de deur. Met een smoesje proberen ze huizen binnen te dringen.

De afgelopen weken ondervindt Schoten last van oplichterij. Verschillende mensen deden alsof ze medewerkers van Pidpa waren. Anderen zeiden valselijk in samenwerking met de gemeente en Pidpa filtertoestellen te verkopen. De gemeente wil haar inwoners ervoor waarschuwen dat criminelen die valse identiteit recent hanteren om huizen binnen te dringen. Er wordt aangeraden steeds te letten op officiële kentekens van Pidpa of te vragen naar een officiële personeelskaart indien iemand zegt deel uit te maken van het drinkwaterbedrijf.

Voor vragen kan u contact opnemen met het gratis klantennummer van Pidpa: 0800 90 300.