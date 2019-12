Schoten loopt warm voor CKG Koraal Ewoud Meeusen

18 december 2019

16u52 2 Schoten Woensdagavond 19 december daagt de sportdienst zijn Schotenaren uit op de sportieve uitdaging ‘Schoten loopt warm’. Wie komt wandelen of lopen op het parcours, kan een bijdrage leveren aan het goede doel. De opbrengst gaat naar het nieuwe sportterreintje van CKG Koraal in Schoten.

Tussen 17 uur en 21 uur nodigt de Schotense sportdienst iedereen uit om te komen sporten op de atletiekpiste Louis Wouters in het Park van Schoten: “Schoten loopt warm is een heel laagdrempelige manier om mensen warm te krijgen om te bewegen”, vertelt Karen Van Staeyen van sportdienst Schoten. Wandelaars, joggers, maar ook supporters zijn meer dan welkom. Aan de vuurkorven kunnen bezoekers iets eten of genieten van een warm drankje of een fris pintje.

CKG Koraal

De opbrengst van het evenement gaat integraal naar CKG (Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning) Koraal. Ook op de Horstebaan in Schoten heeft CKG een vesting. Daar verblijven momenteel 33 kinderen die nood hebben aan tijdelijke opvang. Met de financiële ondersteuning zullen ze investeren in een nieuw sportterreintje: “Op die manier blijft de link met sport toch ook bewaard”, zegt Karen.