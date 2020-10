Schoten lanceert zonnepanelencampagne ‘Laa(d)t de zon in je huis’ emz

09 oktober 2020

11u54 1 Schoten Het Schotens bestuur heeft de campagne ‘Laa(d)t de zon in je huis’ gelanceerd. Met een online lezing, een groepsaankoop thuisbatterijen en een wedstrijd om zonnepanelen te winnen hoopt de gemeente een grote stap vooruit te zetten op vlak van zonne-energie. “Iedere Schotenaar kan met een beperkte investering mee het verschil maken om onze CO2-uitstoot radicaal te verminderen”, aldus schepen voor Patrimonium Paul De Swaef (N-VA).

Schoten zet sterk in op zonne-energie. Zo heeft de gemeente op verschillende gebouwen installaties zonnepanelen staan: op gemeentelijke daken als Sporthal Vordensteyn, de milieudienst, het politiegebouw en het ontspanningslokaal Schijnparklaan. Binnenkort krijgt ook de Academie afdeling Muziek en woord zonnepanelen op haar dak. Ook worden alle gemeentelijke gebouwen onderworpen aan een screening om te kijken of die geschikt zijn voor zonnepanelen.

Al wil de gemeente ook de burger warm maken om voor zonnepanelen te kiezen. “Schoten heeft een potentieel vermogen van 164 megawatt als we op alle geschikte daken zonnepanelen leggen. Tot op vandaag wordt daar slechts 7 megawatt van gebruikt. Dat is amper 4 procent”, aldus schepen voor Milieu en Duurzaamheid Walter Brat (N-VA). Een verminderde CO2-uitstoot komt onze aardbol ten goede. “Dat is belangrijk voor onze toekomst, onze kinderen en onze planeet. Maar met zonnepanelen kan je ook een mooi financieel rendement realiseren”, vult De Swaef aan.

Zonnecheques van 2.000 euro

Om zoveel mogelijk zonnepanelen op de Schotense daken te krijgen, lanceert de gemeente de campagne ‘Laa(d)t de zon in je huis’. Daaraan worden verschillende acties verbonden. Iedereen kan gratis een online lezing over zonnepanelen volgen. De ‘webinar’ is op een zonnige dag opgenomen in het gemeentepark met Brat en De Swaef. Ook zonnepanelenexpert Alex Polfliet van Zero Emission Solutions doet zijn zegje.

Verder schenkt de gemeente drie cheques van 2.000 euro weg. Schotenaren die investeren in zonnepanelen voor 30 april 2021 maakt kans op één van die drie cheques. Inschrijven kan vanaf 1 november.

Daarenboven neemt de gemeente Schoten het initiatief om als eerste gemeente in de provincie Antwerpen een groepsaankoop thuisbatterijen te faciliteren. Vanaf 1 januari 2021 krijgt iedereen die zonnepanelen installeert, sowieso een digitale meter. Bij dat nieuwe systeem is het van belang in zetten op de verhogen van eigen consumptie van de opgewekte stroom. Daarbij kan het plaatsen van een (kleine) thuisbatterij daarbij helpen. Daarom werkt de gemeente met Zero Emission Solutions samen om op zoek te gaan naar een geschikte leverancier voor een gemeenschappelijke aankoop.

Praktisch

De webinar bekijken en inschrijven voor de zonnecheque kan via www.schoten.be/zonnepanelen. Inschrijven voor de samenaankoop thuisbatterijen gebeurt langs www.energiegroepsaankoop.be/schotenbatterij.