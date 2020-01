Schoten lanceert Levensloop ten voordele van kankerpatiënten emz

21 januari 2020

17u51 1 Schoten Op maandagavond heeft een vrijwillig comité Levensloop 2020 gelanceerd. Tijdens het weekend van 16 en 17 mei zet de gemeente een gloednieuw sportief evenement op touw. De opbrengst gaat integraal naar de werking van Stichting tegen Kanker.

In de raadszaal van het Schotens gemeentehuis woonden op maandag 20 januari ongeveer een vijftigtal geïnteresseerden de kick-off van Levensloop 2020 bij. Ook burgemeester Maarten De Veuster en schepen voor Sport Paul De Swaef tekenden present. Een opvallende aanwezige was acteur Kristof Goffin, die de rol van Alex vertolkt in de populaire VRT-reeks ‘Dertigers’. Hij zal zich als peter ontfermen over het sportief evenement.

Stichting tegen Kanker

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei beleeft Schoten in het Sportpark De Zeurt voor de eerste maal deze sportieve bijeenkomst, waarbij iedereen zich inzet om kankerpatiënten als VIP’s een fantastisch weekend te bezorgen. Gedurende het evenement zullen verschillende teams 24 uur lang wandelen of lopen om geld in te zamelen. Ieder teamlid levert een bijdrage van tien euro. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de werking van Stichting tegen Kanker. Op die manier kan er meer aandacht besteed worden aan wetenschappelijk kankeronderzoek, begeleiding van patiënten en hun naasten en de promotie van een gezonde levensstijl.