Schoten kant zich tegen praktijktesten: “Liegen kan vertrouwensband met inwoners schaden” emz

24 juni 2020

22u53 15 Schoten De gemeente Schoten heeft zich op de gemeenteraad dinsdagavond gekant tegen de praktijktesten om discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt op te sporen. De meerderheidspartijen N-VA en Open Vld werden daarbij gesteund door CD&V en Vlaams Belang. “De overheid hoort niet te liegen”, beargumenteert burgemeester Maarten De Veuster.

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) moedigde een tweetal weken geleden de lokale besturen aan om praktijktesten te doen op de woon- en arbeidsmarkt. Daarmee wordt via fictieve sollicitaties of telefoongesprekken nagegaan of werkgevers of verhuurders zich niet schuldig maken aan discriminatie. Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) steunde het voorstel niet.

Vertrouwensband

Het brandend actueel onderwerp was ook voer voor discussie op de Schotense gemeenteraad. Oppositiepartij Vlaams Belang vroeg om de praktijktesten te verwerpen. Dat voorstel werd door burgemeester De Veuster overgenomen, met een aantal wijzigingen. Zo staat in de nieuwe tekst dat de gemeente tegen alle vormen van discriminatie is.

De Veuster vindt praktijktesten een slechte methode. “Aan een systeem waarbij aan gemeentepersoneel gevraagd wordt om onder valse voorwendselen contact op te nemen met inwoners, wenst de gemeente Schoten niet mee te werken. Dat brengt de vertrouwensband tussen de gemeente en haar inwoners in gevaar”, klinkt het.

Geen bedrog

N-VA en Open Vld keurden de gewijzigde tekst goed. Ook oppositiepartijen CD&V en Vlaams Belang stemden voor. Sp.a en Groen gingen echter niet akkoord. Volgens hen was het niet geloofwaardig dat Vlaams Belang zou zeggen dat het tegen elke vorm van discriminatie is.

De fractieleden van Vlaams Belang zijn tevreden dat hun voorstel op goedkeuring kan rekenen. “Het is niet de taak van het gemeentepersoneel om de Schotenaar te bedriegen. Het stemt ons tevreden dat CD&V, N-VA én Open Vld ons volgen en minister Bart Somers wandelen sturen”, aldus raadslid Tom Van Grieken.

Daarbij plaatst burgemeester De Veuster wel een kanttekening. “Het voorstel kwam inderdaad van Vlaams Belang. Maar wat uiteindelijk is goedgekeurd, is een voorstel gewijzigd door N-VA.”