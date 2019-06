Schoten is natuurgebied van 40 hectare rijker na lange juridische strijd Toon Verheijen

01 juni 2019

22u24 0 Schoten De familie Van Havre en de gemeente Schoten hebben een overeenkomst gesloten over de overdracht van een belangrijk stuk bosgebied aan de wijk de wijk De List tussen de E19, de Bredabaan en de Horstebaan. De gemeente heeft grote plannen om het gebied eindelijk open te stellen voor het publiek.

Het gaat om het gebied dat beter bekend staat als Bonte Hannek. Het gebied wordt doorkruist door de drukke snelweg. Eén stuk ligt tussen de Listdreef en Peerdsbosbaan en een ander tussen de Peerdsbosbaan en de Bremdonckdreef. Aan de ene kant staan vooral Amerikaanse eiken en hebben vleermuizen, boomklevers, bosuilen en spechten hun onderkomen gevonden. Aan de overkant vliegen vooral de ijsvogel, fuut en de visarend rond. De bedoeling is dat het natuurgebied in de toekomst wordt opengesteld, maar nu is het nog te gevaarlijk. Enkele bomen zijn immers in slechte staat en er zijn ook nog heel wat putten. “Maar we hebben wel serieuze toekomstplannen met het gebied”, zegt schepen van Milieu Walter Brat (N-VA). “Het zuidelijk deel wordt een parkachtig bos, met aandacht voor biodiversiteit, wandelmogelijkheden en op termijn misschien een klein speelbos. We onderzoeken ook of er een trage weg kan komen van De List naar de Peerdsbosbaan. Zo moeten de bewoners niet helemaal rond via de drukke Horstebaan. Het noordelijk deel blijft nog even gesloten. In de toekomst komen er infobordjes zodat bezoekers hier op termijn een leerzame en veilige wandeling kunnen maken.”

De geschiedenis van het gebied gaat terug tot de jaren ’80. De familie van Havre toestemming om een deel van het bos tussen E19, Bredabaan en Horstebaan te verkavelen. Dat gebied is nu woonwijk De List. In ruil daarvoor zou de familie het 40 ha grote natuurgebied Bonte Hannek aan de gemeente overdragen. Het werd een lange juridische strijd die nu tot een einde is gekomen. “We willen graag de eigenaar Charles van Havre en zijn familie bedanken om het domein goed te beheren en er wetenschappelijk onderzoek toe te laten. Dat zal ons straks helpen om er een mooi domein van te maken”, klinkt het.