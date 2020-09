Schoten bouwt twee fiets- en voetgangersbruggen over kanaal aan Sluis 6 en 8: “Eindelijk zal onze wijk weer herenigd zijn” Toon Verheijen

09 september 2020

10u50 5 Schoten De kogel is door de kerk. De gemeente Schoten gaat in de eerste helft van 2021 twee voetgangersbruggen bouwen ter hoogte van Sluis 6 en Sluis 8. De ontwerpen zijn volledig op punt gezet. Wijkvereniging De Zwaan reageert enorm opgelucht. “Nog eventjes op de tanden bijten en dan is onze wijk eindelijk weer herenigd”, knipoogt Mike Valcke van De Zwaan.

De Vlaamse Waterweg NV sloot in de lente van 2019 plotseling sluis 6 af met een hekwerk en een poort. Een sluis die al decennia lang werd gebruikt door de inwoners van Schoten uit voornamelijk de Vaartdreef, Albertdreef , Leopolddreef, Laurentdreef, Boudewijndreef, Astriddreef, Arthurdreef en Zandstraat om van de ene naar de andere kant van de Vaart te geraken, en dan vooral aan de bushalte op de Brechtsebaan. Ook inwoners van Sint-Job maken veelvuldig gebruik van de sluis. Inwoners moesten dus plots heel ver omlopen. Ook aan Sluis 8 Lariksdreef deed zich dat probleem voor. De sluiting zorgde meteen voor hevig protest bij wijkvereniging De Zwaan. Er werd wel een oplossing beloofd, maar tot dusver kwam er die niet. Volgens de Vlaamse Waterweg moest dat voor de veiligheid omdat overal de sluizen vanop afstand gestuurd worden en er geen sluiswachters meer zijn.

Kogel door de kerk

Maar na heel wat overleg en plannen tekenen, heeft het gemeentebestuur van Schoten nu beslist om zelf voor een oplossing te zorgen. Zowel aan Sluis 6 als aan Sluis 8 komt er een gloednieuwe fiets- en voetgangersbrug. “De aanwezigheid van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten is een grote troef van onze gemeente en mag geen barrière vormen voor onze inwoners”, zegt schepen Wouter Rombouts (N-VA). “Ik ben dan ook heel tevreden dat we in een vlotte samenwerking met De Vlaamse Waterweg op zeer korte termijn een oplossing hebben kunnen uitwerken voor de voetgangers en fietsers die dagelijks het kanaal willen oversteken op weg naar hun school of werk. We hebben een budget van 240.000 euro vrijgemaakt. De ontwerpen zijn klaar. De plaatsing van de bruggen is voorzien in de eerste helft van 2021.” De gemeente betaalt de bruggen en de Vlaamse Waterweg stelt de grond ter beschikking en voert ook enkele aanpassingswerken uit.

Blijkbaar zijn er zelfs andere gemeenten die al in Schoten zijn komen luisteren naar het idee omdat ze zelf ook zo’n bruggen willen. Mike Valcke van De Zwaan

Grote opluchting

Bij wijkvereniging De Zwaan halen ze in elk geval opgelucht adem. “Wij zijn héél gelukkig”, zegt Mike Valcke. “Er werd al wel een tijdje over gepraat, maar het werd nooit echt concreet. Nu hebben we eindelijk vooruitzichten naar een startdatum. We hebben de plannen ook al mogen zijn en het is best een knap ontwerp. Er is echt over nagedacht. Blijkbaar zijn er zelfs andere gemeenten die al in Schoten zijn komen luisteren naar het idee omdat ze zelf ook zo’n bruggen willen. Maar eindelijk dus, volgend jaar is onze wijk weer verenigd.”