Schoten bindt de strijd aan tegen foutparkeerders op plaatsen voor mindervaliden Toon Verheijen

22 juni 2020

19u43 0 Schoten De gemeente Schoten en het lokale politiekorps starten een campagne om het oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen voor mindervaliden tegen te gaan. Wie het toch waagt, riskeert een GAS-boete van 116 euro. Vooral in de Paalstraat, de Villerslei en de Zandstappenstraat zijn pijnpunten.

Asociaal zijn is geen handicap. Met die duidelijke boodschap willen politie en gemeente Schoten duidelijk maken dat ze de strijd aangaan met het parkeren op plaatsen voor mindervaliden zonder daarvoor over de wettelijke parkeerkaart te beschikken. “In 2018 werden 172 bestuurders beboet en in 2019 waren dat er 145. Voor dit jaar staat de teller al op 56 dus het blijft een hardnekkig probleem. Vooral in de Paalstraat, de Villerslei en de Zandstappenstraat zijn pijnpunten.”

Excuses

Aan verschillende parkeerplaatsen voor mindervaliden worden nu affiches opgehangen. Naast de boete zullen de overtreders ook een campagneflyer achter de ruitenwisser vinden. “We hopen hen op die manier een beetje een spiegel voor te houden", klinkt het bij de politie. “De typetjes op de affiches zijn een vette knipoog naar de meest gehoorde excuses: het was maar voor vijf minuten of ik ging maar eventjes heel snel in de winkel iets kopen. Geen geldige excuses dus. De voorbije weken heeft de gemeente de parkeerplaatsen ook geaccentueerd met blauwe verf. Het excuus ‘ik had het niet gezien’ gaat dan ook niet meer op.”