Schepencollege geeft negatief advies voor windturbineproject: “We konden niet anders” emz

19 maart 2020

18u07 0 Schoten Afgelopen donderdag heeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Schoten besloten om negatief advies te verlenen aan de provincie voor de bouw van twee windturbines langs het Albertkanaal. “We willen het welzijn van dier en mens in onze gemeente niet op het spel zetten”, verduidelijkt schepen voor Ruimtelijke Ordening Paul De Swaef (N-VA).

Op woensdag 10 maart liep het openbaar onderzoek naar de twee geplande windturbines langs het Albertkanaal op zijn einde. Tijdens die periode dienden milieuverenigingen, natuurliefhebbers, zorgcentrum De Vier Notelaars, in de omgeving gevestigde bedrijven en de gemeentelijke diensten die ook daar zouden moeten komen, samen ongeveer 950 bezwaarschriften in. Ook het college van burgemeester en schepenen besliste negatief advies te verlenen aan de provincie, die uiteindelijk zal bepalen of Ecopower de windturbines zal mogen bouwen.

Risicovol

De windturbines zouden de plannen voor het gehele project op de strook langs het Albertkanaal wel eens kunnen dwarsbomen. “In het gebied zijn immers ook plannen voor een bedrijvenpark, onze Dienst der Werken en een nieuw recyclagepark. Dat zijn heel dringende zaken. Aangezien verschillende advocatenkantoren bezwaar ingediend hebben, zou het wel eens een proces van heel lange adem kunnen worden. Daardoor zou het bij gebrek aan groene energie misschien moeilijk worden om de streefdoelen van het Burgemeesterconvenant waarvoor we ons als gemeente geëngageerd hebben, in 2030 effectief te halen. In de zone zouden we op eigenlijk ook op andere manieren hernieuwbare energie kunnen opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een warmtenet met andere bedrijven in de buurt”, legt De Swaef uit.

Waar het college van burgemeester en schepenen eveneens moeilijk onderuit kon, was het gebrek aan draagkracht. “Maar er was ook commotie over de afstand van een van de windturbines tegenover het zorgcentrum De Vier Notelaars, wat vierhonderd meter was. Uit algemeen belang voor de gemeente Schoten hadden we geen andere keuze dan een negatief advies uit te spreken”, aldus De Swaef.