Recyclagepark heropent onder voorwaarden emz

03 april 2020

16u51 0 Schoten Op dinsdag 7 april zal ook recyclagepark De Breker in Schoten heropenen. Daarbij mogen maximaal dertig bezoekers tegelijk binnen. Daarenboven pakt het Schotense recyclagepark uit met een primeur: het installeerde een betaalterminal waar je contactloos kan afrekenen.

Het recyclagepark De Breker in Schoten is nog één van de weinige recyclageparken in de Antwerpse noordrand dat niet geëxploiteerd wordt door intercommunale IGEAN. Vanaf dinsdag 7 april kunnen de Schotenaren er opnieuw terecht. Wel wordt er uitdrukkelijk gevraagd om enkel te komen indien afval dringend weg moet. “Niet-dringende bezoeken kunnen zorgen voor een overrompeling”, klinkt het. Daarom kunnen bewoners voorlopig geen groen- en tuinafval of afval dat asbest bevat kwijt bij De Breker. De groenfractie zal vervangen worden door containers voor grof vuil en bouwafval om bezoekers meer te spreiden.

Maatregelen

Bij de heropening staat de veiligheid van de bezoekers en de parkwachters voorop. Daarom zullen er een aantal maatregelen van kracht zijn om de bezoeken veilig te laten verlopen. Het maximum aantal bezoekers bedraagt 30 personen. De medewerkers en eventueel de politiediensten zullen dat strikt in de gaten houden. Door die maatregel kunnen de wachttijden wel oplopen. Het personeel krijgt beschermingsmateriaal en respecteert altijd de regel van anderhalve meter afstand. Daardoor zullen de parkwachters deze periode even niet kunnen helpen met het uitladen of inladen van de auto of het bedienen van de zuil.

De bezoekers wordt gevraagd thuis het afval te sorteren om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Tijdens het aanschuiven blijven de bezoekers in de auto wachten. Wie met de fiets of te voet komt, schuift mee aan in de wachtrij. Het bezoek gebeurt met respect voor de afstandsregels en indien mogelijk met eigen bescherming. Er wordt verzocht maximaal 1 keer per week per adres naar het recyclagepark te komen. Bij voorkeur komt de bezoeker alleen. Indien iets zwaar getild moet worden, is een uitzondering daarop mogelijk.

Betaalterminal

Het recyclagepark aanvaardt geen cash geld. De gemeente Schoten heeft een nieuwe betaalterminal geïnstalleerd aan de weegbrug. Daarbij kan ook contactloos betaald worden. Wel dienen de bezoekers een betaalkaart mee te brengen.

De situatie wordt dagelijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Het recyclagepark is open van dinsdag tot vrijdag van 9 uur tot 15 uur 30. Het blijft als gevolg van de coronacrisis op donderdagavond en zaterdag gesloten.

Afvalophaling

Voor het gemeentebestuur is de reguliere afvalophaling de absolute topprioriteit. Ze wil die dienstverlening in de eerste plaats in de toekomst blijven garanderen. Momenteel verloopt de afvalophaling aan huis van restafval, gft, pmd, papier en karton volgens de normale planning.