Recensie Simple Parfait: hoog niveau in Schoten Annelin Marien

19 juni 2019

10u37 0 Schoten In een vrij onopvallend pand in het centrum van Schoten ligt Simple Parfait, een verrassend hip restaurant met een keuken van hoog niveau. Stap je de betegelde deur van het kleine restaurant binnen, word je verwonderd door het authentieke maar moderne interieur met witte tegels en donkergroene accenten. Met nog geen tien tafeltjes en kok Marc Caremans die net als in een huiskamer in de open keuken bezig is, is Simple Parfait een gezellige, fijne zaak.

We komen voor de lunch, net als een tiental andere gasten. De kok komt zelf het lunchmenu voorstellen: scampibrochette met citrusdressing en parelhoen met asperges. Voor maar 25 euro (!) heb je hier een lekkere lunch, van topkwaliteit! Na ons aperitiefje (de mocktail ‘sunny mandora’ is heel aan te raden), bestel ik het lunchmenu, mijn tafelgenoot bestelt à la carte (je hebt keuze uit drie voor- en hoofdgerechten: vlees, vis of vegetarisch): een slaatje met avocado en feta als voorgerecht en ravioli met erwt en parmezaan als hoofdgerecht.

Beide voorgerechten zijn in ieder geval al geslaagd. De scampi’s zijn perfect gebakken, en komen met een klein slaatje. Vooral de citrusdressing is geweldig, en past heel goed bij de scampi’s. Dezelfde dressing komt bij het slaatje met avocado, en ook daar komt het goed tot zijn recht. Het slaatje is fris met stukjes pompelmoes en vers, afgewerkt met granaatappelpitjes en paarse bloemetjes.

De voorgerechten waren al lekker, maar de hoofdgerechten zijn zéker van hoog niveau. Dit had ik niet verwacht toen mijn tafelgenoot zei dat we eens in een restaurantje in Schoten moesten gaan eten. De saus (met sherry) bij de parelhoen is wederom super, en het vlees zelf is heel mals. Ik krijg er een kommetje aardappeltjes met spekjes bij. Mijn hoofdgerecht is super, en ik had niet willen wisselen, maar de pasta aan de overkant van de tafel is ook fantastisch. De groene erwtensaus is vernieuwend, er zitten genoeg groentjes bij (champignons en erwten), en de pasta is zonder twijfel vers. Simple Parfait heeft een kleine kaart, maar de gerechten zijn echt wel van topkwaliteit. Kies je à la carte, betaal je iets meer (maar ook niet overdreven veel), het lunchmenu, waar je maar 25 euro voor betaalt, is prijs-kwaliteit uitstekend.

We kiezen nog voor een pavlova met mascarpone en vanille als dessert, en we krijgen een schilderijtje op onze tafel. De kok is niet zuinig geweest met het fruit (nectarine, kers en rode vruchten), en dit dessert maakt onze lunch helemaal af. Simpel, maar perfect.

Contactgegevens:

Villerslei 109, 2900 Schoten

Tel: 03 685 56 83

Openingsuren:

12:00u – 14:30u, 18:00u – 22:00u

SLUITINGSDAGEN: Zaterdagmiddag, zondag, maandag

Prijzen:

Lunchmenu: €25

Voorgerechten: €18-€20

Hoofdgerechten: €24-€32

Dessert: €10-€12

Scores:

Eten: 9,5/10

Bediening: 9/10

Comfort: 9/10

Sterren: 4,5/10