Rani (20) brengt eigen fantasyboek uit: “Schrijven is mijn uitlaatklep” Annelin Marien

07 februari 2020

17u16 6 Schoten Nog maar 20 jaar, en al een eigen boek in de rekken: Rani De Vadder uit Schoten bracht deze week haar debuut ‘Toxine’ uit, in het genre ‘young adult/fantasy’. Ze schrijft al sinds ze in de lagere school zat, en droomt ervan om voltijds auteur te worden: “Het is fantastisch om mijn verhaal met mensen te kunnen delen!”

Al van kleins af aan heeft Rani een passie voor schrijven. “Mijn mama las toen ik nog heel jong was elke avond een verhaaltje voor, en dat vond ik geweldig”, zegt ze. “Het leek me fantastisch om zelf ook een verhaal te kunnen maken, dus ben ik in het vierde leerjaar begonnen met mijn eigen schrijfsels. Mijn eerste verhaaltje ging over een kikker met drie pootjes, en zo kreeg ik de microbe te pakken. Schrijven is altijd een hobby gebleven, al mijn vrije tijd gaat ernaartoe.”

Therapie

Rani schrijft dus al tien jaar, en begon haar verhalen te posten op Wattpad, een online platform waar ze intussen al meer dan 8.000 volgers heeft. “Het is leuk om mijn verhalen met mensen te kunnen delen, want schrijven is een uitlaatklep. Ik stop al mijn gevoelens erin, als een soort therapie.” Aan haar debuut ‘Toxine’ begon ze twee jaar geleden, een young adult/fantasyboek. “Er komen veel magische elementen in voor, een beetje in de stijl van Game of Thrones”, zegt ze. “Ik ben zelf een enorme fan van dat genre. Toxine gaat over een meisje in een andere wereld: zij heeft een speciale kracht, want als ze iemand aanraakt, gaat die meteen dood. De opperheerser van die wereld wil daar misbruik van maken, en zij gaat op zoek naar een manier om hem te stoppen.”

Schrijven is altijd een hobby geweest: al mijn vrije tijd gaat ernaartoe Rani De Vadder

Het verhaal kreeg op Wattpad heel wat positieve reacties, en na aanmoediging van haar mama, stuurde Rani ‘Toxine’ naar uitgeverij Hamley Books. “In het begin dacht ik, wie wil er nu een boek lezen van zo’n jong iemand? Maar tot mijn grote verbazing werd ik toch gecontacteerd, en Toxine ligt sinds deze week in winkels als Standaard Boekhandel, Fnac en Carrefour. Hamley Books is een kleine uitgeverij, en ik ben hen zo dankbaar dat ik me op mijn jonge leeftijd al mag bewijzen. Zij steunen mij, en geloven niet enkel in bekende namen maar geven jonge mensen ook een kans.”

En het blijft voor Rani niet bij haar eerste boek, want ze is nu al aan een nieuwe reeks bezig. “Die staat al gepland voor volgend jaar, het wordt een reeks van drie fantasyboeken. Als ik echt mag dromen, zou ik heel graag fulltime schrijfster worden, maar het belangrijkste is nu dat mijn eerste eigen boek in de winkels ligt.”